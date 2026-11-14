CÀRRECS
Núria Solé, al capdavant de l’Ateneu
La nova presidenta de l’entitat lleidatana va ser nomenada dijous en substitució de Carmina Pardo. “Afronto aquesta nova etapa amb molta il·lusió i respecte”
Núria Solé Domingo va ser nomenada dijous nova presidenta de l’Ateneu Popular de Ponent. Solé substitueix Carmina Pardo, que ha estat al capdavant de l’entitat durant 6 anys i que ara hi continuarà vinculada com a col·laboradora. La nova presidenta ja formava part de la direcció com a vicepresidenta i compta amb una àmplia trajectòria sindical a la UGT, a part de participar en diferents agrupacions de la ciutat de Lleida. Solé afronta aquesta nova etapa “amb molta il·lusió i molt respecte pel que representa l’entitat”. El seu principal repte és mantenir la presència i el paper de l’Ateneu en la vida cultural i associativa de Lleida i el seu entorn, donant continuïtat al treball que han portat a terme Pardo i les anteriors juntes. “L’Ateneu Popular de Ponent és un referent i volem mantenir el nivell que té actualment”, va assenyalar Solé a SEGRE.
Entre els reptes de la nova direcció, Solé va subratllar la necessitat d’aconseguir més reconeixement i suport per part de les administracions públiques a la tasca que duen a terme les entitats culturals i associatives. També va expressar la seua preocupació per l’avenç de la dreta i l’extrema dreta davant de les pròximes eleccions generals i per les possibles conseqüències que podria tenir la seua entrada al Govern. Segons va advertir, “un eventual canvi d’escenari polític podria comportar retallades i afectar directament les activitats culturals que desenvolupem a l’Ateneu, per la qual cosa com a entitat no podem mantenir-nos al marge d’aquesta situació”. Solé també va destacar que la nova junta tindrà un caràcter continuista, ja que la majoria dels integrants ja formaven part de l’equip anterior, malgrat que incorpora algunes novetats, com Josep Clotet Sopeña a la vicepresidència, que compartirà amb Marta Serra Barrera.