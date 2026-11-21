Pep Valsalobre: «La literatura està plena d’obres perdudes»
PREMIO DE ENSAYO JOSEP VALLVERDÚ
La biblioteca invisible aborda una part desconeguda de la nostra literatura. Què el va portar a investigar aquelles obres que no s’han conservat?
És una idea que em rondava des de feia molts anys. Quan parlem de literatura catalana, com ocorre amb qualsevol altra, normalment ens referim a les obres que coneixem. Però gairebé mai ens aturem a investigar allò que hem perdut. És com la matèria fosca de l’univers: sabem que és allà, però amb prou feines s’ha estudiat.
En l’assaig parla dels textos perduts, els projectats o imaginats i els inventats. Com entenem cada un d’aquests?
Els textos perduts són obres que sabem que van existir, però que no s’han conservat. Els projectats o imaginats són aquells que els autors tenien previst publicar, però que mai van arribar a materialitzar-se. Finalment, els inventats són textos inexistents que algú ha atribuït a determinats autors, de vegades per determinats interessos i altres per errors d’interpretació que s’han anat repetint d’una obra a una altra.
Com és possible que desaparegui completament un llibre que va tenir difusió?
Si s’han arribat a perdre llibres que tenien centenars o fins i tot milers de còpies, imagina el que pot ocórrer amb un manuscrit del qual només existeixen dos o tres exemplars. Sabem que alguns d’aquests llibres eren a les llibreries dels segles XVI i XVII i, tanmateix, no ha arribat fins a nosaltres ni una sola còpia.
Per reconstruir l’existència d’aquestes obres, ha hagut de rastrejar referències disperses.
Sovint trobem referències en pròlegs, notes, cartes o en altres obres dels mateixos autors. Són indicis que apareixen aquí i allà i que cal anar reunint. És un treball que m’ha portat molts anys d’investigació.
Més enllà de les que van arribar a escriure’s, en el seu assaig també investiga aquelles obres que els autors mai van poder materialitzar.
És molt difícil saber què hi havia darrere d’aquests projectes, perquè moltes vegades no en tenim més que una referència o una intenció. En el cas dels textos imaginats, és encara més complicat, perquè moltes vegades únicament ens queda un títol, una nota o fins i tot una al·lusió.
Les dificultats per publicar en català van condicionar les obres que els autors van arribar a escriure?
Els que escrivien literatura culta en català tenien moltes dificultats per poder publicar, tant per la falta de suport econòmic com a causa de les condicions de la impremta. Podem suposar que hi va haver escriptors que ni tan sols van arribar a posar-se a escriure perquè no tenien cap possibilitat que els seus projectes poguessin tirar endavant.
És la primera vegada que presenta un assaig seu a uns premis literaris. S’esperava rebre aquest guardó?
Em va sorprendre per a bé. Soc farmacèutic de formació, però després vaig decidir estudiar Filologia Catalana i des del 1993 he estat professor a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Quant a la creació literària, aquest assaig és el primer que escric, però també tinc un llibre de contes publicat.