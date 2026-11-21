MÚSICA
Sidonie presenta a Lleida la seua nova etapa en català
Multitudinària estrena del seu nou disc ahir a la nit al Cotton
Sidonie va tornar ahir a la nit a Lleida després de la seua última actuació el 2021 amb una gran novetat, ja que per primera vegada en trenta anys de trajectòria la banda barcelonina ha gravat un disc íntegrament en català. Marc Ros, Axel Pi i Jesús Senra van portar a un Cotton ple les cançons de Catalan Graffiti, el seu últim treball, en un concert inclòs en el cicle Curtcircuit. El grup ha canviat d’idioma, però manté el so que l’ha convertit en un dels referents de l’indie estatal.
La decisió suposa un nou pas en una carrera musical que va començar el 1997, quan Sidonie cantava en anglès, abans de passar-se al castellà. El català, tanmateix, no és completament nou en el seu repertori, ja que ja el van utilitzar a Portlligat, una cançó del 2020 inclosa a l’àlbum El regreso de Abba. Les dotze cançons del nou treball de Sidonie mantenen el seu gust per les melodies enganxoses, les guitarres i el pop dels seixanta i els vuitanta, amb influències de The Cure, The Byrds i The Smiths. El disc ha rebut una bona acollida de la crítica, que destaca temes com Et puc odiar molt més, Cançons que maten i Baby, Baby. Tampoc van faltar ahir a la nit alguns dels grans clàssics de la banda, el treball de la qual va ser reconegut amb el Premi Enderrock de la crítica al millor artista de l’any.