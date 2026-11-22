TEATRE
‘El petit príncep’ conquereix Lleida
Prop de 2.200 espectadors van gaudir ahir del popular musical en les tres funcions a la Llotja. La producció d’Àngel Llàcer i Manu Guix supera les 850 representacions des de l’estrena
Prop de 2.200 espectadors es van deixar conquerir ahir per la màgia d’El petit príncep al Teatre de la Llotja. El popular musical inspirat en l’obra d’Antoine de Saint-Exupéry va tornar a demostrar la seua capacitat de convocatòria amb tres funcions que van reunir famílies senceres a la sala Ricard Viñes. La producció dels televisius Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 va tornar d’aquesta forma a Lleida convertida en un dels referents del teatre musical familiar a Catalunya, amb més d’una dècada d’èxits sobre els escenaris.
La resposta del públic va confirmar una vegada més l’èxit de l’espectacle a Lleida, on ja havia registrat excel·lents xifres en les anteriors visites, la primera fa una dècada.
La tornada d’El petit príncep va tornar a atreure nombroses famílies amb nens que van descobrir per primera vegada la història del petit viatger creat per l’escriptor francès el 1943. Un dels principals atractius del musical és precisament la seua capacitat per traslladar a l’escenari l’univers imaginat per Saint-Exupéry.
Tretze temporades d’èxit
L’obra es va estrenar el desembre del 2014 a Barcelona i des d’aleshores ha mantingut una trajectòria poc habitual per a un espectacle familiar en català.
La producció celebra actualment la tretzena temporada i acumula més de 850 representacions i 450.000 espectadors, unes xifres que l’han convertit en un dels musicals de més recorregut de l’escena catalana. Àngel Llàcer firma la direcció escènica i comparteix amb Marc Artigau l’adaptació i dramatúrgia, mentre que Manu Guix és responsable de la composició i de la direcció musical. El repartiment d’aquesta temporada inclou Llàcer, Mariona Escoda, Adriana García, Marc Gómez, Marc Pociello i Dídac Salabert, amb la participació especial de Carme Milán. L’escenografia visual porta la firma de Desilence.
Després de passar aquest mes per Sant Cugat del Vallès i Girona, l’espectacle va tancar ahir la gira de tardor a Lleida. La pròxima destinació serà Barcelona, on el 4 de desembre inicia nova temporada a Paral·lel 42, coincidint amb les festes nadalenques.