PREMIS
Memòria musical de la Vall Fosca
Reconeixen la trajectòria de l’acordionista Alfons Alegret, de 92 anys, vinculada a la vida festiva d’aquests pobles del Pallars Jussà. Va començar a formar-se i a tocar aquest instrument als 15 anys
L’ajuntament de la Torre de Capdella i el Museu Hidroelèctric de Capdella distingiran l’acordionista Alfons Alegret San en la segona edició del Guardó Vall Fosca, en reconeixement a una trajectòria musical estretament vinculada als pobles i a la vida festiva d’aquesta vall del Pallars Jussà. Alegret, de 92 anys, ha fet sonar el seu acordió durant dècades en nombroses festes majors i celebracions, convertint la música en part de la memòria compartida de diverses generacions de veïns de la Vall Fosca. L’acte d’entrega tindrà lloc el dissabte 5 de desembre (12.00 h) a la sala de plens de l’ajuntament. Alegret rebrà una peça escultòrica de l’artista Ernest Altés. Amb aquesta segona edició, el Museu dona continuïtat a una distinció que va nàixer l’any passat amb la voluntat de fer visibles persones vinculades al municipi que, des de diferents àmbits professionals, socials o culturals, hagin contribuït a enriquir, preservar o projectar la Vall Fosca.
De professió fuster, Alegret va compaginar des de molt jove el seu ofici amb una vocació musical que el va portar a formar-se en acordió a partir dels 15 anys. Va aprendre la teoria musical per correspondència, mentre que per a la part pràctica va comptar amb l’ajuda d’un guàrdia civil. Per començar a practicar va recuperar el vell acordió d’un oncle que havia marxat durant la Guerra Civil. Aquell primer instrument seria el punt de partida d’una trajectòria que el portaria a recórrer els diferents pobles de la Vall Fosca. Amb el temps va adquirir altres acordions i també va comprar un bombo i uns platerets per completar l’acompanyament musical de les celebracions.
La seua música va estar especialment lligada a les festes majors dels pobles, en una època en què els músics tenien un paper central en la vida social. La figura d’Alegret representa així no només una trajectòria personal, sinó també una forma de celebrar i de relacionar-se que forma part del patrimoni immaterial de la Vall Fosca. El reconeixement connecta amb una de les línies de treball del Museu Hidroelèctric de Capdella: recuperar i preservar la memòria quotidiana de la vall, més enllà del seu patrimoni industrial.
El Guardó Vall Fosca, que porta el nom d’Amunt, va nàixer l’any passat i va distingir aleshores Sinto Font Carrera, primer alcalde elegit democràticament a la Torre de Capdella en les eleccions municipals de l’any 1979.