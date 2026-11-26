LLIBRES
Eva Comas-Arnal
L’escriptora, traductora, filòloga i periodista Eva Comas-Arnal (Gavà, 1975), gran especialista en literatura catalana contemporània i, en especial, de Mercè Rodoreda, es va donar a conèixer el 2024 amb la novel·la Mercè i Joan, Premi Proa d’aquell any. Una obra protagonitzada per l’autora de La plaça del Diamant i l’home de la seua vida, Joan Prat, conegut en el món literari com Armand Obiols, en els primers anys de l’exili francès, després de la Guerra Civil. Dos anys després, Comas-Arnal acaba de publicar Nit blava a Ginebra (Proa), una nova novel·la en la qual descobreix episodis inèdits de la vida de Rodoreda.
La vida de Mecè Rodoreda és un filó inesgotable?
No, més que inesgotable... és inabastable! Tant des del punt de vista dels estudis acadèmics com si la tractes en el gènere de la ficció, és inabastable perquè va viure tant... Amb aquesta nova novel·la tanco el díptic que vaig obrir com Mercè i Joan, una obra en la qual em faltava tractar episodis crucials de l’època, els anys cinquanta i seixanta que va viure a Ginebra. Per exemple, allà va escriure La plaça del Diamant i La mort i la primavera.
A més, ‘Nit blava a Ginebra’ arranca amb un succés gairebé desconegut de la seua biografia.
Sí. El 28 d’octubre del 1959 va patir un accident de tramvia a la plaça Cornavin de Ginebra, que està documentat. De fet, el cita una mica de passada Quim Torra en la seua biografia sobre Armand Obiols. Però en la meua investigació he descobert que es va passar més de tres mesos convalescent al llit i va ser precisament llavors que va començar a escriure La plaça del Diamant, un detall que no se sabia fins ara.
I aquí apareix un tercer personatge molt especial.
És el doctor Naville, que la va tractar de l’accident. Van mantenir una relació que resulta més determinant del que pensàvem fins ara. De fet, ella li va dedicar un relat, Paràlisi. I en una de les seues novel·les inacabades, Eine kleine Nachtmusik de Mozart –de la qual es considerava que només havia deixat tres capítols, però que jo n’he identificat set més–, un dels personatges està inspirat en aquest doctor Naville. Crec que li va deixar una empremta molt forta.
Quina és la trama de la novel·la?
D’una banda, recreo aquest procés creatiu de La plaça del Diamant. Però en paral·lel, dono vida a dos investigadors en l’època actual, Àtic Dalmau i la seua exparella, Aurora Darder, que busquen una novel·la perduda de l’escriptora i intenten aclarir la relació entre la redacció de la seua novel·la més popular i l’accident de tramvia.
I aquí introdueix una picada d’ullet a les seues arrels familiars a Lleida.
Sí, sí. Sempre reivindico els meus orígens lleidatans. Part de la meua família paterna vivia a Golmés a la segona meitat del XIX i, quan el paludisme va provocar una gran mortaldad a la zona, dos germanes que van sobreviure se’n van anar a viure Juneda. A la novel·la, l’Aurora és de Juneda i fins i tot va a guadir a l’agost de la festa major. Penso molt en aquest poble. Tenia un besavi que durant la República organitzava el Carnaval. Li encantava donar alegria als altres.
Per cert, a què es refereix amb la ‘nit blava’ del títol?
Així recordo una altra de les novel·les perdudes de l’autora, Les nits blaves, fruit del conte Els carrers blaus, que va escriure el 1937, en plena Guerra Civil. Durant aquells anys, a la ciutat pintaven les bombetes dels fanals de blau per atenuar la il·luminació pels bombardejos aeris. Als carrers, amb aquest blau la gent se sentia com sota de l’aigua. Podia ser molt estètic però també creava molta por.