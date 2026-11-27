COMMEMORACIÓ
L’IEI, amb un músic català universal
Concerts a les catedrals de la Seu, Solsona i Lleida en el 150 aniversari del naixement de Pau Casals. L’oratori ‘El Pessebre’, amb el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) se suma a la commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals (1876-1973) amb un cicle musical que “estendrà pel territori el llegat musical i humanístic d’un dels músics catalans més universals”. Així ho va destacar ahir la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, en la presentació d’un programa de concerts organitzat juntament amb la Fundació Pau Casals i la col·laboració del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados. De fet, es va avançar el cartell musical d’aquest Nadal, ja que l’IEI continuarà organitzant activitats en record de Pau Casals durant l’any que ve, en el marc d’una commemoració que va arrancar a Catalunya el mes d’abril passat i es desenvoluparà fins a finals de l’octubre de l’any que ve.
La proposta més destacada serà la interpretació de l’oratori El Pessebre, que va compondre Pau Casals a partir d’un conte escrit per Joan Alavedra durant l’exili de tots dos creadors a Mèxic, país en el qual es va estrenar el 1960. Aquest oratori va ser escollit per l’ONU tres anys més tard com a missatge de pau per al món. El Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados, dirigit per Marcel Ortega, interpretarà aquest oratori a les catedrals de la Seu d’Urgell (12 de desembre), de Solsona (dia 13) i de Lleida (dia 19), amb els organistes Vicenç i Ignasi Prunés i, com a solistes, la soprano Alícia Ferrer, el tenor Roger Padullés i el baix Toni Marsol.
D’altra banda, l’Ateneu de Guissona acollirà el 20 de desembre l’espectacle familiar Amic descobreix Pau Casals, una proposta que combina música, teatre i humor; i l’IEI serà escenari el 29 d’un recital per a dos violoncels a càrrec dels barcelonins Candela Puigbò i Ken Ros Hirano. Val a destacar que Puigbò toca un violoncel històric (Marc Laberte del 1921) que va pertànyer al mateix Pau Casals.
Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, va destacar que amb les activitats del 150 aniversari “volem que la música i el llegat humanístic del mestre arribi a les noves generacions i augmentar també la seua projecció estatal i internacional”.