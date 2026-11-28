MÚSICA
Salvador de la memòria musical
La càtedra Pirineus de la Universitat de Lleida premia el divulgador del folklore pirinenc Artur Blasco. Per contribuir a la conservació d’aquest patrimoni
Músic, escriptor, investigador i divulgador del folklore musical pirinenc i fundador i ànima de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, a Arsèguel, el festival més longeu de Catalunya, amb més de cinquanta edicions. La llista de mèrits d’Artur Blasco (Barcelona, 1933) és tan gran com la seua passió per la música i l’acordió diatònic. La Universitat de Lleida li ho va voler reconèixer amb el premi honorífic de la càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, que va rebre dijous en un emotiu acte a la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, al campus de Cappont.
Blasco sempre recorda el dia que va escoltar per primera vegada un acordió diatònic, que tocava el telegrafista d’un vaixell bacallaner de bandera islandesa en el qual de jove va treballar de mariner. Uns anys més tard, escoltaria un altre acordió diatònic per primera vegada a Catalunya: el que tocava Ricard Muntané, el Fiter de Canelles, al Passeig de la Seu d’Urgell. I des d’aleshores, més de mig segle d’amor per aquest instrument, amb epicentre a Arsèguel, on va arribar per motius familiars.
Dijous va recordar alguns episodis de la seua vasta biografia musical, abans d’oferir un recital acompanyat del seu inseparable acordió diatònic i d’alguns instruments de percussió artesanals. I amb un padrí d’excepció, el cantautor de Solsona Roger Mas, antic alumne de la UdL; juntament amb la vicerectora de Cultura, Núria Casado; el degà de la facultat, David Aguilar; el director de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), David Vallvé; i el director de la càtedra, Marc Ballesté. D’altra banda, Gemma París, Ane Santamaria, Júlia Ramos i Ester Noguer-Juncà van rebre els guardons de la setena edició dels premis Càtedra Pirineus UdL.