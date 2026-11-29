GUARDONS
Tàrrega premia el talent, el compromís i la dedicació
Nova edició dels Premis Culturàlia. Distincions per a Albert Velasco, Clara Miret i Mariona Solé, entre d’altres
Tàrrega va celebrar ahir una nit molt especial amb la 28a edició dels Premis Culturàlia, organitzats pel Centre Cultural i l’ajuntament, que cada any posen en relleu el talent, el compromís i la dedicació de persones i entitats de l’àmbit social i cultural.
Enguany, com a novetat, es va estrenar una nova categoria dedicada a la creació de continguts, el guardó de la qual va recaure en la jove Clara Miret, natural del Poal. Amb els seus vídeos a les xarxes socials, posa en relleu les Terres de Lleida i, especialment, el dur treball dels petits agricultors, com el seu pare. La Societat de Sant Antoni Abat va rebre el guardó en la categoria d’entitat, per la seua tradició i associacionisme històric al capdavant de la festa dels Tres Tombs, la més antiga de la ciutat, que es remunta al segle XIV. L’activista targarina Mariona Solé va rebre el premi en la categoria de persona per la seua entrega social i humana destacant per visibilitzar el paper de les dones en la societat i per la seua defensa del català. La Coral Flors d’Urgell de Castellserà va ser guardonada en la categoria comarcal coincidint amb el seu centenari i per la seua sensibilitat i perseverança musical. Finalment, l’historiador de l’art Albert Velasco va rebre el premi intercomarcal pel seu rigor i estima pel patrimoni.
Per fer la gala més àgil, els guardonats no van oferir els tradicionals discursos des del faristol, sinó que van respondre a preguntes formulades pels presentadors, com si es tractés d’una entrevista en un plató televisiu. Precisament, la gala, que va omplir el Teatre Ateneu, va ser conduïda per Espartac Peran i Guillem Boleda, i va comptar amb les interrupcions plenes d’humor de Cesc Sarri. Llorenç Corbella (Passerell) va tornar a sorprendre amb l’escenografia, mentre que Marc Andreu va ser l’encarregat dels audiovisuals que explicaven la trajectòria dels guardonats. L’acte es va completar amb l’actuació del grup de blues i jazz Liceu Messengers.