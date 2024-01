Estabilitat en el valor del sòl agrari malgrat el clima

La sequera i l’alteració dels patrons climàtics han suposat l’exercici 2023 una reducció de la producció d’un sector agrari que ja s’estava veient penalitzat per una marcada inflació en els seus costos de producció. En diversos casos, les menors collites han permès repercutir els costos de producció més elevats al preu dels aliments, segons l’informe Sòl Agrari a Espanya 2023 elaborat pel Servei d’Estudis de Tinsa, l’empresa de valoració de finques rústiques més gran a Espanya.

Per a aquells cultius que no han pogut contrarestar la seua caiguda en volum amb augments de preu als productes, aquesta situació tampoc ha impactat de moment de forma rellevant en els preus del sòl, que s’han mantingut en general estables.Des de la perspectiva del valor del terra agrari, l’informe destaca tendències a l’alça l’últim any en la major part dels cultius, amb més impuls en hortalisses, herbacis, i fruiters, especialment en la seua modalitat de regadiu. Al contrari, el valor s’ha vist afectat en l’oliverar de secà i als prats i pastius. Els hivernacles per al cultiu d’hortalisses, el sòl agrari més car en termes d’unitaris (euros/ha), va arribar el 2023 a un valor de 163.400 euros per hectàrea, segons s’extreu de les taxacions de Tinsa. En l’extrem contrari, el menor valor unitari va correspondre a l’hectàrea de prats i pastius: 10.200 euros.