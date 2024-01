Cada camió de Lleida atrapat en el caos de les carreteres franceses perd 800 euros al dia

Cada un dels camions de Lleida que estan atrapats en aquests moments a les carreteres franceses pels bloquejos imposats pels agricultors francesos estan perdent entre 700 i 800 euros cada dia. A més, els que aconsegueixen evitar les barricades de tractors gràcies a fer grans voltes per carreteres secundàries veuen disparar els seus costos, perquè les rutes són més llargues, s’alenteixen les entregues i les empreses han de fer front als costos tant del carburant dels vehicles com dels conductors dels camions. Així ho va explicar ahir el president de la patronal de petites i mitjanes empreses Pimec a Lleida, Jesús Torrelles, que desenvolupa la seua activitat professional precisament en el sector del transport.

La situació és molt difícil des del punt de vista econòmic, però també personal. Està posant al límit molts professionals després de patir dies del que qualifiquen com a “veritable segrest” a les carreteres franceses, pas obligat per a les exportacions per carretera a Europa i que converteix el sector en ostatge de les protestes. Les empreses denuncien passivitat per part de les autoritats gal·les, en una situació que es repeteix en el temps des de fa dècades. Denuncien que són l’objectiu de la ira dels pagesos francesos, que utilitzen al transport, i en especial l’agroalimentari, per fer notar els seus problemes.El president del comitè de fruita de llavor d’Afrucat, Joan Serentill, va posar de manifest també els problemes que afronten aquests dies els exportadors de pomes i peres de Lleida. Va explicar que estan afectades totes les sortides de producte, per exemple, cap a Alemanya. Hi ha camions amb problemes a les carreteres i altres enviaments s’han retardat. “Divendres ens van demanar no carregar i esperar fins dilluns per fer enviaments”, va dir. Amb tot, va explicar que no té constància de cap “sinistre” de camions amb productes de Ponent. Sí que n’han patit tràilers que transportaven productes hortícoles o vi d’altres punts de l’Estat espanyol, les càrregues dels quals han acabat els últims dies a l’asfalt i cremats per part d’agricultors que acusen el sector espanyol i italià de “competència deslleial”.El ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, va negar avantatges competitius i COAG, organització de la qual forma part JARC, va qualificar de falses i indignants les acusacions abocades per polítics francesos. Govern central i sector van reclamar ahir respecte per al trànsit de mercaderies, amb poc èxit. “Tot el que ha de passar avui [per ahir] a prop de París suposa un greu problema”, es lamentava Joan Serentill, sobre els enviaments de fruita de Lleida.

Els tractors inicien el seu setge indefinit a París

Els agricultors, amb columnes de centenars de tractors, van concretar ahir a la tarda la seua amenaça de procedir a un setge a París amb bloquejos en alguns dels grans eixos d’accés a la capital, mentre el president, Emmanuel Macron, reunia un gabinet de crisi. La regió Ile de France, en la qual hi ha París, vivia ahir a la nit almenys vuit talls d’autopistes i carreteres.Des del Govern s’advertia que les forces de l’ordre no impediran els bloquejos de vies entorn de París, mentre es respectin “els béns i les persones”, i sí que intervindran si els tractors proven d’entrar a París, bloquejar París o els aeroports de la capital, Orly i Charles de Gaulle. El primer ministre, Gabriel Attal, va anunciar divendres passat una sèrie de mesures en favor dels agricultors, que els principals sindicats consideren insuficients i que els han portat, després d’una breu treva durant el cap de setmana, a augmentar la pressió. Fesneau va avançar ahir que l’Executiu està preparant altres mesures que s’anunciaran en 48 hores i que el president francès ha inclòs a l’agenda de la cimera europea de dijous vinent la crisi de l’agricultura.Segons el ministre, Macron pretén, en particular, obtenir una nova derogació a l’obligació de deixar en guaret un quatre per cent de les terres que es deriva de la Política Agrària Comuna (PAC), així com limitacions a l’entrada de productes ucraïnesos a la Unió Europea, que es va autoritzar com a suport a Kíiv per la invasió de Rússia.

Fondarella, punt de trobada avui per planificar mobilitzacions

Fondarella tornarà a ser escenari avui d’una reunió d’agricultors i ramaders de Lleida per concretar les mobilitzacions que van anunciar diumenge “farts” de la crisi del sector. De fet, la indignació ha pres en el camp europeu per problemes comuns, com uns costos de producció a l’alça que no es veuen correspostos amb els preus a què els pagesos cobren els aliments. També per unes normatives mediambientals, amb la prohibició de matèries actives contra plagues sense que es permetin alternatives, que fan cada dia més difícil l’activitat, denuncien. Així mateix, es declaren indignats per una càrrega burocràtica que qualifiquen d’inassumible, en especial per a les explotacions familiars. En principi, les primeres accions de protesta podrien tenir lloc els dies 5 o 6 de febrer a Lleida.