L'Aran lidera l'increment de pensionistes el 2022 a la demarcació de Lleida

L'Aran és la comarca que ha liderat l'augment de pensionistes el 2022 a la demarcació de Lleida, amb un 4,4%. Així ho recull l'Idescat en l'estadística de pensions contributives. Pel que fa a la proporció sobre el total de la població, la Cerdanya, amb un 14,3% i l'Aran amb un 14,8% concentraven menys pensionistes.

L'import mitjà de les pensions va augmentar a totes les comarques el 2022, però on més ho va fer va ser al Pallars Sobirà (16,1%) i a l'Alta Ribagorça (13,7%). La mitjana percebuda per un home pensionista era de 1.629 euros i per una dona de 1.223, una diferència de 406 euros.

Des d'Idescat es justifica aquesta diferència de retribucions per la major o menor presència de pensions d'autònoms, que en general són més baixes que les del Règim general -de mitjana 857 per als primers respecte als 1.336 euros per la resta-.

Reducció entre homes i dones en les jubilacions

Les pensions de jubilació, que representen el 65,9% del total de pensions contributives i són les predominants a totes les comarques, van reduir la diferència entre homes i dones, en una tendència que s'està consolidant any rere any. En la franja d'edat de 65 a 74 anys, que és la més nombrosa, la retribució de l'home va ser de 1.790,55 euros i la de la dona de 1.284,5 euros, un 39,4% de diferència, quan el 2021 va ser del 42,3%.