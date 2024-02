CaixaBank guanya 4.816 milions el 2023, un 53,9% més, impulsat per l’alça de tipus

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

CaixaBank va tancar el 2023 amb un benefici de 4.816 milions d’euros, un 53,9 % més que el 2022, impulsat per l’alça dels tipus d’interès. Segons ha comunicat aquest divendres a la CNMV, el supervisor borsari espanyol, el grup va sumar uns ingressos recurrents, derivats de l’activitat bancària, de 15.137 milions, un 31,6 % més que el 2022. En concret, el marge d’interessos, és a dir, la diferència entre la rendibilitat de l’actiu, com els crèdits concedits, i els interessos pagats pel banc, es va situar en 10.113 milions d’euros, per la qual cosa va repuntar un 54,3 %.

El creixement del marge d’interessos, afavorit per l’increment dels tipus i per la gestió de la xarxa comercial, va compensar la caiguda de les comissions netes, que van baixar un 5,1 %, en línia amb el conjunt del sector. CaixaBank ha detallat que les comissions bancàries recurrents es van reduir un 9,4 % en taxa interanual per l’eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i per les bonificacions aplicades en els programes de fidelització de clients. D’aquesta forma, el marge brut, que és el que aglutina tots els ingressos corrents de l’entitat, va tancar el 2023 en 14.231 milions, la qual cosa suposa un augment del 28,3 % respecte a 2022, impulsat per la tirada del marge d’interessos, el resultat de l’activitat d’assegurança (+ 19,6%) i de les participades (+ 26,4%). Quant a les despeses, els de personal i els generals van créixer un 4,7 % i un 6,1 %, respectivament.

La rendibilitat financera es dispara

La bona evolució del grup va fer que la rendibilitat es disparés el 2023, tant mesurada en termes de ROTE –rendibilitat financera sobre el capital tangible- com de ROE– rendibilitat sobre fons propis. El ROE va tancar 2023 en el 13,2 % –davant el 8,3 % de fa un any–, mentre que el ROTE va ascendir al 15,6 %, quan el 2022 estava en el 9,8 %, mentre que la ratio d’eficiència va millorar nou punts, fins el 40,9 %. CaixaBank es va proposar en el pla estratègic en vigor que el seu ROTE superés el 12 % el 2024 i al tancament de 2023 ja havia depassat amb escreix aquest llindar, per la qual cosa en la presentació dels comptes del tercer trimestre el banc ja va dir que treballava en una actualització del pla estratègic.

Creixen un 3 % els recursos de clients

Quant als recursos de clients, van assolir al tancament de 2023 els 630.330 milions, un 3,1 % més. D’aquests, els recursos en balanç van sumar 463.323 milions d’euros, un 1,2 % més, per l’avenç de les assegurances d’estalvi, mentre que l’estalvi a termini va superar els 54.700 milions d’euros, amb un creixement del 109,4 % l’any impulsat per la remuneració dels dipòsits. Quant als actius sota gestió, es van situar en 160.827 milions d’euros, un 8,7 % més l’any, afavorits per les subscripcions netes de fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions, que van assolir, els 5.339 milions d’euros, un 34 % més respecte a 2022.

Pel costat del crèdit, el saldo de la cartera sana del grup es va situar per sobre dels 344.000 milions d’euros a 31 de desembre, amb creixements a les carteres d’empreses i consum, i contracció en la d’habitatge, d’acord amb la resta del sector, que el 2023 va tenir un descens en el negoci d’hipoteques després d’un 2022 especialment actiu. En total, el crèdit a la clientela, en termes bruts, es va situar en 354.098 milions, un 2 % menys que el 2022. Respecte a la nova producció durant l’exercici, el finançament hipotecari de l’entitat va sumar 9.382 milions d’euros, mentre que en crèdit al consum la nova producció va assolir els 10.325 milions i en empreses va arribar fins els 37.005 milions.

La morositat es manté en el 2,7 %

Quant a la morositat, continua en nivells molt continguts i el 2023 es va situar en un 2,7 %, al mateix nivell que el 2022, mentre que els saldos dubtosos es van reduir en 175 milions d’euros, fins situar-se en 10.516 milions. Així mateix, els fons per a insolvències es van situar al tancament de 2023 en 7.665 milions d’euros. Quant als nivells de liquiditat i capital, CaixaBank va sumar uns actius líquids totals per valor de 160.204 milions d’euros al tancament de 2023, mentre que la ratio de capital CET1 es va situar el 2023 en el 12,4 %.