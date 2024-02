Les indemnitzacions d'Agroseguro superen els 54 milions a Lleida

Les indemnitzacions abonades per Agroseguro als agricultors i ramaders assegurats a Lleida pels sinistres registrats durant l’any 2023 s’han elevat fins als 54,3 milions d’euros. Aquesta xifra representa pràcticament la meitat de les indemnitzacions que ha abonat a Catalunya, amb 110,3 milions, per sinistres en 178.000 hectàrees assegurades, explica Agroseguro.

Per produccions, destaquen els sinistres registrats pels herbacis extensius, amb 54,2 milions en indemnitzacions a Catalunya a causa de la profunda falta de precipitacions registrada el 2023, amb 145.000 hectàrees sinistrades. A Lleida, les previsions apuntaven a pagaments per import d’uns 25 milions als cerealistes. Agroseguro destaca també els sinistres patits per la vinya, especialment de secà, amb 19 milions abonats en el conjunt de Catalunya.La resta de les indemnitzacions, fins a completar el total, correspon a productors assegurats en altres línies d’assegurança a Catalunya, com fruiters (7,9 milions), cítrics, fruita seca o oliverar, entre altres. En el cas de les assegurances pecuàries, els ramaders catalans assegurats han registrat sinistres per valor de 23,3 milions d’euros.Per províncies, les indemnitzacions abonades als productors assegurats a Barcelona s’eleven a 34,3 milions, a Tarragona representen 16,4 milions i a Girona suposen 5,3 milions.Amb aquestes xifres, l’any 2023 és el segon de més indemnitzacions de l’assegurança agrària a Catalunya, només superat per l’any 2022, quan es van elevar fins als 138 milions d’euros a causa de la gravíssima gelada soferta durant la primera setmana del mes d’abril i que va provocar danys molt intensos a les produccions fruiteres.Els pagesos de Lleida van contractar l’any passat un total de 17.127 pòlisses d’assegurances, una xifra que representa un increment del 0,8%, una dada important si es té en compte l’elevada penetració del sistema en el camp de Lleida. El capital assegurat es va elevar fins als 884 milions d’euros, un 5 per cent més que l’any anterior, quan es va situar en 839 milions, segons les dades facilitades per Agroseguro. Per línies, i com és habitual, la quantia més gran va correspondre als fruiters, amb 362 milions, cosa que va suposar un repunt d’un 12%. Cal tenir en compte que la campanya del 2022 va estar marcada per l’enfonsament de la producció per les gelades a l’abril.