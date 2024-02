detail.info.publicated REDACCIÓN EUROPAPRESS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Renfe invertirà 5 milions d’euros en la modernització de terminals de venda a bord dels trens i també en la facturació d’accés a les estacions amb l’objectiu d’"enriquir" la qualitat del servei, personalitzar-lo i digitalitzar tots els processos de negoci.

Amb aquest projecte s’optimitzaran els processos de control de frau en els accessos, el control de la presència dels viatgers a bord dels trens de Renfe i es facilitarà la tasca dels interventors, com portar acabo gestions de postvenda o altres operacions de venda creuada amb altres productes, segons ha indicat l’empresa en un comunicat.

En total, s’instal·laran 2.250 terminals per al personal a bord dels trens i 2.300 impressores tèrmiques per a l’emissió de bitllets, unes xifres que s’han determinat en funció de les necessitats comercials, tant a les estacions de serveis públics com en les de serveis comercials.

A més de la instal·lació d’aquests terminals, Renfe contractarà el servei de gestió, comunicacions, suport tècnic i el manteniment del hardware i de les aplicacions mòbils.