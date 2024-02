Un cotxe elèctric davant d'un tèrmic compacte suposa un estalvi de 90 euros mensuals, segons Volkswagen

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Volkswagen Group Espanya Distribució ha apuntat a un estalvi mensual de 90 euros per a un ID.3 (100% elèctric) en comparació amb un vehicle compacte de combustió, en un sistema de rènting amb la mateixa entrada. Així ho ha explicat el president de Volkswagen Group Distribució, Francisco Pérez Botello, en el marc del desè Fòrum Econòmic de la companyia, celebrat aquest dijous, en el qual ha concretat aquestes dades per a una quota de rènting a 48 mesos amb la mateixa entrada (6.000 euros), inclosa l’ajuda del Moves III per l'ID.3 i per a un usuari que realitzi uns 80 quilòmetres diaris durant uns 20 dies al mes. Així mateix, Botello ha destacat que aquest any ha de ser el de l’impuls de matriculacions de cotxes elèctrics, "ja que hi ha 20 models al mercat" i hi ha "una infraestructura potent".

Per això, ha assegurat que estan en converses amb el Govern espanyol, que considera que haurà de crear un marc fiscal estable, mentre "ha de prendre el càrrec d’una base de dades sobre electrificació", a més d’impulsar la interoperabilitat.

En aquest sentit, ha assegurat que el govern central està sent "molt receptiu" per fomentar aquestes iniciatives de fiscalitat. "Està demostrat que els ajuts són millors en el moment de la compra", ha sentenciat. A més, Botello ha considerat, que encara que la prioritat ha de ser l’electrificació, no hi ha problemes en enfocar ajuts per renovar el parc, ja que "Espanya té un problema amb l’envelliment del parc". No obstant, ha alertat que perdre els incentius per a la compra d’un vehicle elèctric pot provocar una caiguda de la compra, com ha passat a Alemanya. D’altra banda, ha assenyalat que la companyia va registrar un creixement del 18% de les vendes el 2023, vorejant les 150.000 unitats matriculades, mentre que la seua rendibilitat de la xarxa ha estat a prop del 3%.