Una cuinera lleidatana denuncia que l’han suspès de sou i feina per menjar-se una pizza

La cuinera d’una cadena de restaurants i cafeteries lleidatana denuncia que ha estat suspesa de sou i feina durant dos mesos per “menjar-se una pizza” durant la seua jornada laboral, provocant “pèrdues” per al negoci, i quedar-se al local prenent unes begudes una vegada acabada la seua feina.

La dona explica que ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball, que li ha ofert iniciar un acte de conciliació amb l’empresa per resoldre el cas.

Per la seua part, el director d’aquesta firma de restaurants va assegurar a SEGRE que es va arribar a aquest extrem perquè l’empleada, que porta més d’una dècada treballant per a l’empresa, ja acumula “un gran nombre de faltes greus per saltar- se els protocols”. En aquest sentit, va explicar que la normativa no permet als treballadors quedar-se al local com a clients una vegada finalitzat el seu servei. Així mateix, va detallar que les pizzes no es troben entre els “productes del menú” que els treballadors sí que poden consumir de manera gratuïta durant la jornada. “Les faltes que acumula podrien ser perfectament motiu d’acomiadament, però hem decidit optar per la suspensió per intentar fer-la reflexionar i entendre que les normes han de complir-se”, va explicar