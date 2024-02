Els pagesos pacten amb la majoria dels partits instar el Govern a revisar les restriccions d’aigua i reduir burocràcia

detail.info.publicated ACN

La reunió dels pagesos amb els partits del Parlament de Catalunya ha servit tancar un acord per instar la Generalitat a revisar les restriccions d'aigua, reduir la burocràcia i agilitzar el pagament d’ajuts. Així ho han explicat Arnau Vilomara i Joan Rius, ramaders de la Catalunya Central, a la sortida de la trobada amb les forces polítiques: “No pot ser que tallin el 50% de l'aigua a la ramaderia", s'ha queixat Rius. L'acord amb PSC, ERC, JxCat, CUP, Comuns i Cs s’ha segellat en una proposta de resolució que es portarà a la mesa. Vilomara ha recalcat que han de ser mesures d'aplicació "immediata" i ha avisat que seguiran mobilitzats fins que "hi hagin acords firmats per la Generalitat".