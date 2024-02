Els pagesos es reuneixen al Parlament amb Erra i els grups polítics

Agricultors concentrats a l'entrada al parc de la Ciutadella, on està el Parlament, abans de ser rebuts per la presidenta de la cambra, Anna Erra.Europa Press

Una representació dels pagesos que aquests dies s’estan mobilitzant i que aquest dimecres van arribar a Barcelona han entrat aquest dijous al Parlament de Catalunya per a ser rebuts per les autoritats i grups. En arribar al Palau del Parlament, els pagesos han estat rebuts per la presidenta de la cambra, Anna Erra, al despatx d’audiències, on hi han mantingut una reunió. Posteriorment, els manifestants s’han trobat, de forma conjunta, amb representants dels grups polítics del Parlament a una de les sales de la cambra. Allà, pagesos i polítics han pogut intercanviar impressions sobre les demandes que fan i les protestes d’aquests dies.