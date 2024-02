Part dels pagesos que continuaven a Barcelona comencen una marxa lenta per tornar a casa

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Part dels pagesos que no van marxar aquest dimecres de Barcelona han començat a primera hora d'aquest dijous una marxa lenta de tornada a casa. Aquesta part del col·lectiu ha fet nit per exemple a la Gran Via o a l'avinguda Diagonal. La Guàrdia Urbana ha informat que els que estaven a la Diagonal han començat una marxa lenta en sentit sortida de la ciutat. Per la presència dels tractors, la calçada central d'aquesta via està tallada en sentit entrada des de la B-23 a la plaça Francesc Macià.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat precaució per les afectacions que es puguin registrar a l'AP-7, l'A-2, la C-58 i la C-16 i la C-17 per aquestes marxes lentes de tornada.

Una part important dels més de 2.000 pagesos que aquest dimecres van dur els tractors a Barcelona per reivindicar millores al sector va optar per abandonar la capital catalana, davant l'avís que havien de treure els vehicles a les sis del matí o serien multats. Entre els que van decidir quedar-s'hi hi havia principalment els que van viatjar de més lluny, per exemple la zona de l'Ebre.