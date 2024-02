Agricultors i transportistes criden a una aturada indefinida

Agricultors i transportistes autònoms concentrats ahir a Madrid van acordar portar endavant una mobilització indefinida. En principi són dos protestes en paral·lel però alhora coordinades sota la convocatòria de la Plataforma 6-F i la Plataforma per a la defensa del sector de transport de mercaderies per carretera nacional i internacional. La Policia Nacional va acabar carregant contra els agricultors en la concentració de diversos centenars de persones a l’entorn de l’estadi Civitas Metropolitano de Madrid quan intentaven tallar l’M-40, el primer dels seus objectius juntament amb marxar fins a la seu del PSOE al carrer Ferraz.

Un total de 31 persones han estat detingudes en les protestes del sector agrari que van començar aquest dimarts, segons les dades actualitzades ofertes pel ministeri de l’Interior. En cinc dies de protestes, 8.400 persones han estat identificades per les forces de seguretat per a possible sanció i s’han obert 3.065 denúncies administratives pels talls de carreteres per tot l’Estat.Les protestes van causar ahir incidències en 13 carreteres a Extremadura, així com a València, Màlaga, Saragossa i diversos punts d’Andalusia, entre els més destacats. El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va assegurar que l’Executiu “està amb el camp” i va assenyalar que el que necessita el sector primari són recursos “com els 4.000 milions dels dos últims anys”.

Mascort espera una proposta pagesa de restriccions d’aigua

El Govern espera rebre una proposta dels pagesos per avaluar com flexibilitzar les restriccions per la sequera. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va explicar ahir que és un dels compromisos de l’última Taula Agrària: “Faran una proposta i analitzarem com la podem fer nostra”. Va exposar que, ja que “tots els sectors han de fer un esforç”, l’objectiu és arribar a un acord perquè les restriccions no siguin “tan dures” com les recollides en el Pla Especial de la Sequera. “Hem de veure com ho modulem”, va dir. Va afirmar que no es pot demanar “paciència” als pagesos, que preveuen més mobilitzacions dimarts, i va defensar que treballen per atendre les seues reivindicacions.El conseller es va mostrar confiat que existeix marge per adaptar les restriccions necessàries per afrontar la sequera actual a les necessitats del sector i garantir la supervivència de les explotacions.