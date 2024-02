Aragonès insta Sánchez a ajornar el polèmic quadern d'explotació

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va enviar ahir una carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, per fer seues i traslladar algunes de les reivindicacions del sector dels pagesos que tenen a veure amb competències estatals.

En la missiva, Aragonès reclama, especialment, que es faci tot el possible per acabar amb la burocràcia, que s’ajorni l’entrada en vigor del quadern digital fins l’any 2026, que es rebaixi el preu del gasoil d’ús agrícola i que es facin les modificacions oportunes per aconseguir una llei de la cadena alimentària que garanteixi uns preus i costos justos per als professionals del camp.La iniciativa la va explicar en roda de premsa després del Consell Executiu la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja, que va voler remarcar que forma part de la decisió d’Aragonès de posar-se “del costat dels pagesos, tant en tot el que està a la mà del Govern com en tot el referent a competències de l’Estat o d’Europa”.D’altra banda, i emmarcat en les mesures pal·liatives de l’excés de burocratització que denuncien que pateixen els pagesos, el Govern de la Generalitat es compromet a no posar en marxa cap nou tràmit ni gestió per als agricultors i ramaders, almenys fins que entri en vigor la finestreta única per als professionals dels camps que ha anunciat recentment l’Executiu per als propers mesos. D’altra banda, el Consell Executiu va aprovar ahir dimarts la planificació de 273 milions d’euros d’ajudes al camp. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va indicar que en la primera quinzena de gener s’han abonat 42,5 milions dels 273 i que al febrer es faran les relatives a l’arròs, tomata, cultius proteics, fruits de closca, llegums i olivera; entre els mesos de maig i juny als ramaders; entre el febrer i el setembre al sector vitícola; entre els mesos de març i abril els ecorègims i entre el gener i el setembre a l’apicultura i per la sequera. Per la seua banda, s’ha incrementat fins als 2,6 milions d’euros les ajudes al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal per a les ADV.

Moncloa convoca els agricultors per negociar

El Govern central ha convocat les principals organitzacions agràries a una nova reunió per demà dijous, mentre se succeïen ahir els bloquejos de carreteres i instal·lacions en el vuitè dia de manifestacions dels agricultors.El ministre d’Agricultura, Luis Planas, es reunirà amb els representants d’Asaja, Coag i UPA a la seu del ministeri, després que avui ho faci el ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària, on hi ha representades totes les seues baules.Les manifestacions programades per Asaja, COAG, UPA i Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders superaran les 40 accions al febrer. Al contrari, perden protagonisme les protestes que es van promoure inicialment per xarxes socials i per la plataforma 6F, que ara parla de canviar d’estratègia i planeja deixar anar animals. A més, els transportistes autònoms i pimes agrupats a la Plataforma Nacional per a la Defensa del Transport han desconvocat l’aturada indefinida a què havien cridat aquest cap de setmana. Sí que han aprovat unir-se a les manifestacions del camp les patronals de peixateries Fedepesca i de l’aqüicultura Apromar.