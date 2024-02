Barrat el mercat a l'engròs que dona sortida a la fruita de Lleida

Una trentena de tractors provinents de les comarques del Baix Llobregat i l’Anoia van tallar ahir des de primera hora del matí i fins les quatre de la tarda dos dels accessos a Mercabarna, un dels principals mercats a l’engròs d’aliments frescos d’Europa i una de les portes de sortida i comercialització de la fruita que es produeix a la demarcació de Lleida.

Els pagesos van mantenir tancades dos de les tres entrades al mercat, i van deixar només obert l’accés nord, el més secundari.Van quedar obertes a les quatre de la tarda. Des de Mercabarna van defensar que un 70 per cent dels productes que comercialitzen provenen de l’Estat, i d’aquests un 15 per cent és de Catalunya.

Les cinc cooperatives són de les comarques del Segrià i la Noguera, destacades productores de fruita

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) aspira a reconduir la crisi després que cinc entitats fructícoles del pla de Lleida hagin sol·licitat la baixa de la Federació. Així ho van explicar fonts de l’entitat, que ahir va fer una reunió del consell rector. Per la seua part, diverses fonts de les cooperatives dissidents van apuntar que esperaven que l’FCAC els truqués per a una reunió i dialogar, i van apuntar que de moment “ningú no ha mogut fitxa”.

Reclamen a l’organització que prengui mesures al considerar que alguna de les seues actuacions “porta un camí que sembla que no està donant el suport com s’espera als agricultors de base i està més interessat en la foto”. D’aquesta manera insistien a criticar l’actuació de la Federació entorn de les mobilitzacions agràries de la setmana passada. Consideren que va buscar més la seua participació pública en la reunió amb el president i el conseller d’Acció Climàtica després de les tractorades de dimarts a Lleida i de dimecres a Barcelona, que a demostrar suport i representació de la pagesia.Fonts de la Federació, per la seua part, confien que no es produirà un efecte contagi, amb noves peticions de baixes de l’FCAC i, alhora, asseguren que entaularan un diàleg amb les cinc entitats crítiques. “Hem parlat i tindrem una reunió. Treballarem per sumar, per reconduir la situació”, van apuntar les fonts de la Federació, que avui té previst fer pública aquesta posició.Les cooperatives Fruitera de Corbins, Agrària Sant Roc d’Albesa, Agrícola d’Alcoletge, Fruitera de Torrelameu i Sant Faust d’Alguaire han sol·licitat aquesta setmana la baixa de l’FCAC. La raó, van explicar, és “el descontentament dels seus respectius socis de base, ja que consideren que alguns dels membres electes de la Federació fa temps que no els representen en defensa dels seus interessos”. Les cinc entitats del Segrià i la Noguera són productores importants del sector de la fruita dolça.

Repetició de protestes en set comunitats

Les mobilitzacions dels agricultors i ramaders es van repetir ahir set comunitats autònomes i en una d’aquestes, Aragó, les organitzacions agràries van portar la protesta a la Fira Internacional de Maquinària Agrícola (FIMA) de Saragossa, però sense perjudicar-ne la celebració.

Els detinguts ja sumen un total de 34

El ministeri de l’Interior va elevar ahir dimarts a 34 els detinguts per la protesta del sector agrari, quan es compleix una setmana de mobilitzacions amb diferents talls de carreteres. Aquests set dies de protesta del sector primari ha deixat també 8.688 persones identificades per a possible sanció i 3.180 denúncies administratives.

França impedeix el pas de camions a l’A-9

La gendarmeria francesa va impedir ahir dimarts al matí la circulació de camions per la via A-9 al seu pas pel Pertús per les protestes d’agricultors a Girona i oferien com a alternativa sortir abans de Perpinyà (França) per la sortida N-116 en direcció a Puigcerdà i Andorra. A la tarda, tanmateix, va decidir “aixecar temporalment la restricció de camions” per poder millorar la situació viària entre el Voló i la frontera.

Els transportistes demanen solucions

La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) ha demanat al Govern central que no demori més en el temps les negociacions amb el sector agrari i solucioni “de manera immediata” la situació actual de bloquejos i talls de carreteres. El ministre de Transport, Óscar Puente, va sol·licitar als agricultors que deixin treballar al sector dels transportistes perquè l’economia “continuï funcionant”

Els pescadors no es proposen manifestar-se

El president de la Federació Nacional de Confraries Pesqueres, Basilio Otero, va descartar ahir que de moment el sector s’estigui plantejant dur a terme protestes com les dels pagesos, ja que suposaria “començar la casa per la teulada”.