Plataforma Pagesa i Govern pacten les bases per treballar les reivindicacions del sector

Representants de la Plataforma Pagesa es van reunir ahir a Manresa amb una delegació d’Acció Climàtica, que va encapçalar el conseller David Mascort, per avançar en l’elaboració d’un pla de xoc per alleujar la crisi que el sector pateix des de fa anys i ha motivat les últimes mobilitzacions.

En la trobada es va consensuar un document de treball sobre les reivindicacions dels pagesos basat en tres punts: la simplificació de la burocràcia, els pagaments de la PAC i l’adequació del pla de restriccions per la sequera.Sobre aquest últim punt, la Generalitat es va comprometre a treballar amb el sector per ajustar les restriccions als llindars de viabilitat de les explotacions. En el cas de l’agricultura s’estudiaran flexibilitzacions per a aquells que hagin fet millores en el reg, així com nous ajuts per fer front a possibles pèrdues. Per a la ramaderia, s’estudiarà també flexibilitzacions segons el tipus i s’abordarà un pla de xoc per resoldre el dèficit d’aigua en granges que no tenen accés. Així mateix, es crearà un grup de treball per abordar temes com la modernització de regadius o la incorporació d’aigua regenerada.Sobre la simplificació de tràmits i el pagament d’ajuts, Mascort va posar èmfasi en les últimes mesures impulsades pel Govern. Va recordar que ja s’ha publicat el calendari de pagaments d’ajuts del 2024 i que s’ajornarà la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat. També s’estudien opcions com la implantació d’aplicacions informàtiques més intuïtives o una simplificació més gran de les dades per fer qualsevol tràmit. A més, s’ha sol·licitat al Govern central posposar fins al 2026 l’aplicació del Quadern Digital.Les dos parts es van citar en una nova trobada el dia 27, i fonts de la Plataforma van afirmar que sobre la taula posaran les exigències que no es recullen al document acordat ahir. Així mateix, té previstes assemblees per estudiar els compromisos de la Generalitat i decidir si continuen amb les mobilitzacions.

Crema de papers per denunciar l’excés de burocràcia

Un grup de més de 50 pagesos de l’Alt Urgell es van concentrar ahir davant de l’oficina comarcal del departament d’Acció Climàtica de la Seu. Convocats per la plataforma Revolta Pagesa, els manifestants van cremar papers en els quals prèviament havien escrit algunes de les seues reivindicacions. Així van voler fer visible la burocràcia “excessiva i esgotadora” a què està sotmès el sector primari i “la càrrega econòmica i mental” que els suposa a les explotacions. Informa C. Sans.

Acaba el tall a l’AP-7, l’N-II i el Port de Tarragona

Els agricultors i ramaders que ahir al matí encara seguien tallant l’accés al Port de Tarragona, una concentració en què dimarts van participar uns 80 lleidatans, es van retirar cap a les onze del matí després de decidir-ho en una assemblea. A primera hora de la tarda, els pagesos gironins van acordar aixecar el tall que mantenien a l’AP-7 al seu pas per Borrassà i Vilademuls, i a l’N-II a Pontós, a Girona, després de més de 30 hores de protestes. Ho van fer després de donar-se per satisfets amb els compromisos obtinguts tant de la Generalitat (sobre restriccions per la sequera i burocràcia) com de l’Estat, després que els confirmessin que hi haurà una reunió entre Unió de Pagesos, convocants de les protestes, amb la secretaria general d’Agricultura el dia 23 a Barcelona.

Apicultors i UP exigeixen mesures i ajuts específics per al sector

Unió de Pagesos i organitzacions apícoles, entre elles Apicultors Lleidatans Associats, van reclamar ahir una reunió amb el departament d’Acció Climàtica “per abordar els problemes específics” que té el sector. Exigeixen un control i una regulació de l’entrada de productes apícoles que arriben de tercers països per tal de garantir la correcta traçabilitat alimentària, a més de compensacions per les pèrdues produïdes a causa dels abellerols en l’apicultura. També demanen recursos per combatre els greus efectes de la vespa asiàtica i l’encariment del gasoil professional. Pel que respecta a l’excés de burocràcia, demanen simplificar els tràmits per als mitjans de transport d’abelles, així com l’impuls a les oficines comarcals per poder rebre ajuda per realitzar els tràmits.