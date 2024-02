Allau de concursos a Lleida i nou de cada deu són de persones físiques

La província de Lleida va tancar l’any 2023 amb més de 500 concursos de creditors, una xifra que representa un increment de més d’un 200 per cent respecte a l’exercici anterior. Nou de cada deu d’aquests expedients corresponien a persones físiques que buscaven acollir-se a la llei de segona oportunitat. Així ho va explicar ahir el magistrat del jutjat de primera instància número 6 de Lleida amb competència mercantil, Eduardo Enrech, que va impartir una conferència en el marc de la XIV Jornada Concursal organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) a la capital del Segrià.

Va explicar que “estem desbordats per la segona oportunitat”, però destacant alhora el costat positiu de la norma perquè en general, va dir, està funcionant de forma satisfactòria i servint precisament per al que està pensada. En la majoria dels casos, els expedients corresponen a persones que s’han trobat amb la seua economia “reescalfada”, va dir. Es referia així a ciutadans que havien pogut embarcar-se en crèdits, en alguns casos ràpids, i que podien assumir fins que es van trobar amb un revés sobrevingut, com pot ser la pèrdua de la feina. També va apuntar a un altre tipus de concursos a la recerca d’una altra oportunitat d’emprenedors el negoci dels qual no ha tingut èxit i, va afegir, no es pot condemnar aquesta persona per tota la vida i necessita una segona oportunitat per poder tirar endavant. En aquesta línia, va explicar que el seu jutjat ha registrat des de situacions de pensionistes amb baixos ingressos que no podien afrontar un deute de 5.000 euros, a altres expedients en els quals la quantitat arribava fins al milió d’euros. El també degà de magistrats del partit judicial de Lleida va explicar que són molt pocs els concursos presentats a la província per part d’empreses. De fet, Lleida és la segona província amb menys casos, segons confirmen els últims balanços.Per la seua part, el president del Col·legi d’Economistes a Lleida, Josep Maria Riu, va apuntar que “l’última reforma (de la normativa concursal el setembre del 2022) suposa un nou paradigma, tant en el fons com en la forma”.