Lleida Ocasió, amb 600 vehicles en venda

Lleida Ocasió obrirà les portes de la seua 27a edició de l’1 al 3 de març i ho farà amb una oferta de 600 vehicles de tots els tipus i preus. El saló de comptarà amb 30 expositors, repartits en una superfície neta d’exposició de 7.830 metres quadrats, amb un increment de més de 800 metres respecte a l’any passat, segons ha explicat la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch L’esdeveniment firal tindrà lloc al Pavelló 4 de Fira de Lleida i a la Zona Exterior del recinte firal.

La trentena d’expositors de Lleida Ocasió —que presentaran vehicles d’ocasió i km 0 de primeres marques, a més d’autocaravanes, recanvis i complements— procedeixen de Lleida ciutat (75%), de la resta de la demarcació (18%) i de la resta de l’Estat (7%), segons ha especificat Bosch.

Lleida Ocasió oferirà una àmplia tipologia de vehicles, des d’utilitaris a cotxes d’alta gamma, passant per 4x4, vehicles industrials (furgonetes) i autocaravanes. D’altra banda, el visitant hi trobarà vehicles de benzina, dièsel, híbrids, híbrids endollables i elèctrics. L’horari del Lleida Ocasió, organitzat per Fira de Lleida, anirà de 10 a 14 i 16 a 20 hores.

En el decurs de l’acte de presentació del saló, celebrat aquest migdia al Museu de l’Automoció Roda Roda de Lleida, el vicepresident de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Marc Cerón, ha afirmat que la importància de Lleida Ocasió rau en 3 eixos. En primer lloc, facilita la necessària renovació del parc automobilístic amb la introducció de vehicles més sostenibles davant la previsió de la pròxima creació d’una zona de baixes emissions a Lleida; en segon lloc, potencia la venda i ús de vehicles industrials menys contaminants, especialment pel que fa a l’“última milla”, nom amb els quals es coneix el tram entre el magatzem i la destinació final de la mercaderia; i finalment contempla l’àmbit turístic amb la presència al saló del sector de l’autocaravaning.

De la seua banda, el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha incidit en la importància de les fires i ha recordat que la demarcació de Lleida acull 197 activitats firals, celebrades en 115 municipis diferents. També ha assistit a l’acte el director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat, Vidal Vidal, i el director general de Fira de Lleida, Oriol Oró.