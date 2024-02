La planta de proteïna alternativa d'Alcarràs, a finals de l'any 2025

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Alcarràs busca consolidar-se com el municipi de referència per al desenvolupament d’aliments de proteïnes alternatives a la carn, és a dir, aquelles que s’obtenen de fonts com plantes, fongs, algues o insectes. Tot gràcies a la instal·lació de la primera planta preindustrial de l’Estat dedicada a l’extracció, producció i transformació d’aquest tipus de proteïnes alternatives, que es preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2025.

Com ja va avançar SEGRE el juny passat, el projecte, impulsat per la Generalitat, preveu una inversió inicialment de 12 milions d’euros, malgrat que s’espera que aquesta es pugui anar ampliant gràcies a la col·laboració públicoprivada.L’empresa Ingal Ingeniería, especialitzada en indústria agroalimentària, ha resultat l’adjudicatària del concurs públic llançat pel Govern per a l’elaboració de l’avantprojecte del complex, que podria ubicar-se als terrenys on està previst que s’instal·li el primer biopolígon industrial o en alguna parcel·la propera. El biohub està promogut per la Generalitat i compta amb suport de fons de la UE per al desenvolupament d’objectius d’un model industrial sostenible. El projecte final es presentarà a l’abril i a partir d’aquí el Govern haurà de treure a licitació la seua construcció amb la vista posada en el fet que aquesta pugui iniciar-se enguany i que el complex entri en funcionament en un termini d’entre 15 i 18 mesos, segons va explicar l’encarregat del projecte d’Ingal, Òscar Serrano. La instal·lació, que serà d’accés obert a qualsevol empresa productora interessada a desenvolupar aliments alternatius, no serà un centre d’investigació i desenvolupament, sinó que anirà més enllà i el producte pilot podrà “escalar a un nivell preindustrial”, va afegir Serrano. Concretament, el complex comptarà amb una línia de producció de proteïna vegetal aïllada, una línia d’extrusió per via humida (per modelar producte), una línia d’elaboració de producte acabat, una instal·lació dedicada a la fermentació de precisió, la planta pilot i un laboratori d’anàlisi. Cada empresa es faria després responsable de la producció massiva del producte que vulgui llançar al mercat. Per al funcionament de la planta, la previsió de Serrano és que hagin de treballar de forma permanent entre 10 i 15 empleats.Serrano va assegurar que hi ha moltes grans empreses, sobretot càrnies, interessades en aquest tipus d’instal·lacions.