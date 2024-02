La Fundació Pimec dona suport a Lleida a la dona empresària al camp

La Fundació Pimec, amb el seu president, Josep González, al capdavant i amb el suport de Pallars Actiu, Societat de Foment del Pallars Jussà i Sobirà, va organitzar ahir a la seu de Lleida la trobada de l’Aliança d’entitats de dones rurals, amb l’assistència de la Generalitat.

Una iniciativa creada i catalitzada per la Fundació per impulsar una nova ruralitat i l’emprenedoria femenina en l’entorn rural amb el repte d’activar cooperacions entre les diferents entitats membres.A la trobada es va decidir potenciar la xarxa de coworkings rurals. En paraules de González, “volem promoure l’emprenedoria femenina com a eix vertebrador de la reactivació econòmica de l’entorn rural i, per això, és necessari que s’involucrin les empreses que formen part d’entitats que componen l’Aliança per activar aquests espais de transferència de coneixement”.Va explicar que la Fundació Pimec, que va nàixer l’any 2007, persegueix activitats socials en relació amb les empreses. Va prendre força amb el seu primer programa, Emppersona, per ajudar les empreses que havien tancat o havien entrat en suspensió de pagaments per la crisi econòmica. Segons va manifestar, “en aquell moment vam ajudar molts empresaris a orientar-se i a tornar a tenir esperit empresarial, el que anomenem una segona oportunitat”. Va remarcar que la Fundació Pimec ha treballat molt per millorar la mateixa llei de la segona oportunitat perquè els empresaris endeutats no pateixin amb les càrregues econòmiques que arrosseguen. “Des de l’any 2007 hem atès unes 2.500 persones”, va afirmar. Actualment, l’Aliança d’entitats de dones rurals, una de les més importants de l’Estat en l’àmbit de la ruralitat, està integrada per Fademur, l’Associació Professional d’Empresàries Ap! Lleida, la Xarxa d’Emprenedores Pallareses, l’Associació d’Empresàries i emprenedores de Tarragona (ADEE-BPW), la Càtedra Extraordinària de Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid i la Comissió de Dona i Empresa de Pimec.