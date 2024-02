El Govern canvia el nom del Departament d'Acció Climàtica i accepta "reorganitzar" l'àrea d'abastament de l'ACA

detail.info.publicated ACN

El Govern ha acceptat gairebé totes les peticions dels agricultors i ramaders a la Taula Agrària, començant per afegir al nom del Departament d'Acció Climàtica les paraules 'Agricultura, Ramaderia i Pesca' i la "reorganització" de l'àrea d'Abastament d'Aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que lidera Jordi Molist. La reunió entre el conseller d'Acció David Mascort, els sindicats, les cooperatives i representants de la plataforma Revolta Pagesa s'ha allargat quatre hores. A la sortida, Mascort ha anunciat que adoptaran un nou ajut complementari de 200 euros per hectàrea per als productors de cereals a les zones de regadiu on no s'ha pogut regar.

La reunió s'ha produït després de setmanes de mobilitzacions històriques al sector primari i, mentre els pagesos i ramaders tallaven carreteres com l'AP-7 i N-2 a Pontós, la C-14 a Bassella, la N-230 entre Vilaller i el Pont de Suert i a l'A-2 a Tàrrega.

El conseller ha posat en valor els acords assolits en aquest nou grup de treball amb el nou actor. "Avui és un gran dia pel país, perquè el Govern amb tot el sector primari hem posat les bases de com enfrontar els grans problemes que té la pagesia i la ramaderia", ha subratllat. Segons Mascort, els pactes d'aquest dijous busquen "aconseguir que els pagesos es guanyin dignament la vida" i oferir-los un "futur d'esperança" als productors que "avui ho estan passant molt malament".

Alhora, el conseller ha dit que cal diferenciar entre les problemàtiques estructurals, com ara aconseguir que els pagesos cobrin un preu digne pels seus productes, i d'altres de més immediates com podrien ser els desastres naturals o la sequera.

Al seu torn, els agricultors s'han compromès a desconvocar les mobilitzacions abans de les 12 de la nit, després de traslladar els avenços de les reunions als concentrats als talls de carreteres.

Nous ajuts

El titular d'Acció Climàtica ha admès que els ajuts "son una mica complicats i encara més si són fons europeus" i per això han acceptat complementar els recursos que ja s'han anunciat amb una transferència per les zones d'herbacis que no s'han pogut regar per les restriccions. En concret, es transferirà 200 euros per hectàrea afectada als conreus de regadiu que no van poder-se regar al llarg del 2023.

Més sensibilitat a l'ACA

Un dels punts que s'ha negociat més en la reunió d'avui és el paper de l'ACA en la gestió de la sequera. El conseller ha dit en roda de premsa que aquest ens ha de ser "més proper" al sector primari. "Hem de treballar perquè l'ACA tingui més sensibilitat envers l'agricultura i ramaderia", ha dit.

El conseller d'Acció Climàtica ha assegurat que el director de l'Agencia Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, continuarà al seu càrrec, al considerar que la plataforma Revolta Pagesa li imputava greuges que no eren responsabilitat seva com ara que no s'hagin fet inversions des de la sequera del 2008. En canvi, si que han acceptat que és necessari "reorganitzar" l'àrea d'Abastament d'Aigua i ser "més sensibles" a les demandes dels productors. Amb tot, ha dit que no es podia parlar de "cessaments" tampoc en aquesta àrea. "Reorganitzarem tota l'àrea, fins i tot la direcció i això implicarà canvis segur", s'ha limitat a dir, davant la insistència dels periodistes.

Participació al debat de política agrària

A més, ha explicat que els representants de les quatre entitats pagesos -Unió de Pagesos, JARC, FCAC i Revolta Pagesa- participaran al debat de Política Agrària de la setmana que ve al Parlament. La plataforma pagesa s'ha compromès a fer una proposta per ampliar la representació del sector primari al consell d'administració de l'ACA durant la seva intervenció.

Canvi de nom

L'afegit d'Agricultura, Ramaderia i Pesca al nom de la conselleria es farà efectiu a través d'una proposta de resolució conjunta en el debat monogràfic de la setmana que ve a la cambra catalana. "El nom del Departament pot semblar una qüestió fútil, però pels pagesos i ramaders és una qüestió transcendental", ha dit Mascort, que ha puntualitzat que el Departament mantindrà totes les seves competències, inclòs el govern de l'ACA.

El conseller d'Acció Climàtica va suspendre un acte que tenia a Xerta per reunir-se amb els agricultors i ramaders, després de saber-se que decidien mantenir indefinidament diversos talls de carretera.

Nou actor a les negociacions

Per part de la pagesia, hi ha assistit els sindicats, la federació de cooperatives i representants de la plataforma Revolta Pagesa, una nova veu que ha sorgit recentment per aglutinar el malestar contra les organitzacions tradicionals. Aquesta última entitat, que ha nascut arran de les últimes mobilitzacions, no participava a la Taula Agrària, ens de negociació entre el sector i el Govern. Després de la reunió, s'ha acordat que aquest espai sigui "permanent".