Unió de Pagesos, satisfets de la reunió amb el Govern: "S'ha iniciat el camí i ara el que toca fer és anar cap a casa"

Unió de Pagesos ha posat en valor els acords aconseguits a la Taula Agrària entre les organitzacions de productors i ramaders i el Departament d'Acció Climàtica, tot afirmant que estan "trobant respostes" a les seves demandes. "S'ha iniciat el camí i ara el que toca fer és anar cap a casa", ha dit, referint-se als talls de carreteres que s'escampen per diversos punts del país. El sindicat ha xifrat en 3 milions d'euros el nou ajut que rebran els productors de blat de moro a les zones de regadiu que no van regar el 2023. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha demanat que s'accelerin els ajuts perquè els agricultors s'estan veient obligats a començar a plantar sense haver rebut els recursos extraordinaris de l'any passat.

Caball espera que els manifestants tinguin "sentit comú" i optin per valorar positivament els acords assolits. "Si s'explica correctament, la gent és llesta i entén que no tot s'acaba aconseguint en un dia i que hi ha coses que mereixen un recorregut més llarg", ha afirmat el representant d'Unió de Pagesos en una atenció als mitjans a les portes del Departament d'Acció Climàtica.

En aquest sentit, ha avisat que el sindicat serà "exigent" i no descarta tornar a mobilitzar-se si no es compleixen els compromisos que s'han pactat en aquesta reunió de més de quatre hores de durada.

Pel que fa al contingut de la trobada, no s'ha centrat en la petició de cessament de càrrecs de l'ACA, que ha abanderat la Plataforma Revolta Pagesa. Unió de Pagesos ha reclamat acabar el transvasament del Ter-Llobregat, ampliar la capacitat a la conca de la Muga, mantenir el consum d'aigua a les granges d'engreix que justifiquin que són eficients i que l'agricultura no tingui "cap més reducció" que la resta de sectors per la sequera.

Caball ha tret ferro al canvi de nom de la conselleria, que deixarà de dir-se d'Acció Climàtica a seques. "El nom no fa la cosa", ha afirmat abans de puntualitzar que el que és important pel sindicat és que el Departament mantingui el pressupost actual i les competències de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Segons el líder agrari, quan aquesta institució depenia de Territori "era jutge i part".

Unió de Pagesos s'ha centrat a reivindicar el nou ajut per als productors de blat de moro "que no van poder sembrar a les zones de regadiu en benefici d'altres sectors, com el de la fruita". Caball ha detallat que la norma europea no permetia ajuts superiors als 350 euros per hectàrea en cas de no haver assegurat el terreny. Per això, han buscat una altra via per complementar els recursos "per una gent que va fer esforços de no regar i que el sector de la fruita pogués tenir collita".

D'altra banda, el líder sindical ha lamentat que el Parlament Europeu hagi aprovat el tractat de comerç amb Xile que "no contempla la clàusula mirall", un fet que ha considerat com "una presa de pèl al sector agrari". També ha exigit al govern espanyol que "posi sobre la taula" modificacions de normes com la Llei de la Cadena Alimentària per acabar amb els abusos per part de les distribuïdores.