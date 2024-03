L'atur registrat baixa lleugerament a la província de Lleida el febrer

detail.info.publicated Redacció / agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'atur registrat ha reculat en 53 persones i s'ha situat en 17.300 aturats al febrer a la província de Lleida, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball. El total de desocupats ha caigut un 0,31% en comparació al mes de gener. Al febrer el total d'apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació era de 910 persones menys que fa un any a la demarcació de Lleida (-5%). Així mateix, durant el segon mes de l'any s'han creat 680 llocs de treball, un increment del 0,34%, de manera que al conjunt de la província hi ha un total de 202.220 ocupats.

Del total d'aturats a Lleida, 7.318 són homes i 9.982 dones. D'aquests, 1.441 són menors de 25 anys. Per sectors econòmics, el sector serveis és el que lidera el volum d'aturats amb 11.452 persones, seguit de la industria amb 1.641, l'agricultura amb 1.358 i la construcció amb 1.314. Això no obstant, el sector serveis és el que ha perdut més aturats al febrer amb 101 persones, seguit de l'agricultura, amb 24 i la industria amb 6. Per contra, la construcció ha guanyat 2 aturats registrats.

En el conjunt de Catalunya, l'atur registrat recula en prop de 700 persones i se situa en 346.373 persones al febrer a Catalunya. Després de quatre mesos a l'alça, el total de desocupats ha caigut un 0,2% en comparació amb el gener. El mes de febrer el total d'apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació era de 4.915 persones menys que fa a un any (-1,4%). Es tracta de la quantitat més baixa en aquest mes des del febrer 2008, quan hi havia 290.912 persones. Així mateix, durant el segon mes de l'any s'han creat 23.637 llocs de treball, un increment del 0,6%, després de tres mesos seguits de caigudes. El total de cotitzants s'ha enfilat fins a les 3.698.533 persones i també ha marcat un nou rècord de la sèrie històrica en aquest mes.

Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat ha baixat en 7.452 persones, un descens del 0,27% respecte del gener, set dècimes per sobre de la dada catalana. Així, el febrer ha tancat amb 2.760.408 ciutadans apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació amb la intenció de trobar una nova feina. En comparació amb l'any passat hi ha 150.607 aturats menys, xifra que equival a un descens del 5,17%. El ministeri que encapçala Yolanda Díaz ha ressaltat que es tracta la xifra més baixa de desocupats des del 2008 en un mes de febrer.