Els tallers facturen més amb els cotxes de fins a 5 anys que amb els de més de 15

Un cotxe de més de 15 anys deixa fins a tres vegades menys de facturació quan va al taller que un de fins 5 anys, segons una de les conclusions de l’informe 'Reciclant la postvenda', presentat per Solera, companyia tecnològica experta en el cicle de vida de l’automòbil, amb motiu del congrés de Faconauto 2024. L’empresa vol amb aquest informe desmitificar que l’antiguitat del parc de l’automòbil sigui bona per a la postvenda, ja que, a més anys, els conductors només procuren reparar l’imprescindible, la cobertura de la pòlissa de l’assegurança només és a tercers i, a més, recorren molts menys quilòmetres, amb la qual cosa això implica en els manteniments preventius i correctius.

En concret, un cotxe a partir de 15 anys amb prou feines recorre 12.000 quilòmetres de mitjana a l’any, quan un de nou se situa en més de 18.000 quilòmetres. Tanmateix, la seua presència a les carreteres espanyoles és més desigual, ja que els de 15 anys d’ara endavant són 14,2 milions de cotxes a tot el país, davant els 5,6 milions de 0 a 5 anys. Per tant, el nombre de cotxes més joves és tres vegades menor que els més antics, però fan un 57% més de quilòmetres i deixen 600 euros més de facturació per vehicle de mitjana. Una diferència de rendibilitat notable per als negocis de postvenda.

El preu de rejovenir el parc vehicular

Solera, per tant, assenyala que és vital el rejoveniment del parc ja que hi ha 6 milions de cotxes encara que porten la matrícula amb codi provincial, és a dir, "vestigis del segle XX que en ple 2024 continua impactant en la societat i en l’economia". De fet, afegeix l’empresa, de 29 milions de turismes i comercials lleugers i mitjans que hi ha a Espanya, gairebé la meitat tenen més de 15 anys i el 2023 la seua proporció al parc va créixer un 4%. A aquest ritme, l’edat mitjana se situarà ben aviat entorn dels 16 anys. No obstant, l’empresa reconeix que l’alça dels preus dels vehicles nous dificulta aquest rejoveniment. Amb un preu mitjà de 26.000 euros, només una de cada quatre llars té prou renda per pagar la lletra mensual, tenint en compte que la majoria de les compres a Espanya es financen. Per tant, i ja que els particulars representen gairebé la meitat de les matriculacions, actualment a Espanya només un 2,5% de llars compra un vehicle nou, mentre que un 9% fa el mateix amb un utilitzat.