La cabanya de porcí de Lleida creix prop d'un 39 per cent en deu anys

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida va tancar l’any passat amb una cabanya porcina de 4.960.797 animals, un 6,7% més respecte al 2022, segons l’enquesta provisional del departament d’Acció Climàtica, referent al novembre del 2023. Tanmateix, si ho comparem amb el cens de fa deu anys és un 38,8% superior, la qual cosa demostra l’avenç en la gestió de la producció de les granges.

Així, els garrins de menys de 20 quilos suposen el 39,5% de la cabanya, amb 1.963.269. Els segueixen els porcs d’engreix de més de 50 quilos amb 1.764.969 (35,5% del total) i els animals d’entre 20 i 49 quilos, amb 919.033 unitats (18,5%). D’altra banda, les verres mares reproductores, amb 311.794 unitats són un 6,2% del total i representen un 5,1% més que el 2022 i un 12,3% més que fa una dècada.Tanmateix, la cabanya lleidatana segueix un any més per sota de l’oscenca. El 2023, amb dades del ministeri d’Agricultura, les granges d’Osca tenien 4.971.085 animals, un 0,2% més. Lleida i Osca representen l’eix de la producció de porcí de l’Estat, ja que suposen el 31,33% de la cabanya de porcs de capa blanca (excloent l’ibèric), que assoleix els 30,8 milions d’animals a Espanya, segons el ministeri d’Agricultura.Tal com va publicar SEGRE, el sector porcí va tancar un 2023 de preus rècord al mercat en origen tant per al porc d’esquer, com el garrí i la verra. La cotització mitjana anual del porc d’engreix es va situar en 1,87 euros per quilo d’animal viu, malgrat que va arribar a assolir màxims històrics de 2,025.

El benestar animal i la salut centren PorciFORUM

El Palau de Congressos La Llotja de Lleida va tornar a acollir ahir el PorciFORUM 2024, el congrés sobre el sector porcí estatal que aquest any celebra la novena edició sota el títol de Treballant per a un sector invencible en el qual es van explicar en la primera jornada els diferents mètodes de monitoratge cap a una millor eficiència en sanitat animal, així com el tractament de les diverses patologies dels porcs en granja.Així, durant la primera jornada, Pol Llonch Obiols, investigador de la Universitat Autònoma Barcelona (UAB), va explicar els diferents mètodes de i tecnologies per monitorar el benestar animal a les granges. Per la seua part, Juan Manuel Herrero, especialista en serveis genètics de l’empresa Pig Improvement Company (PIC), va tractar les diferents millores en aquesta matèria des del punt de vista genètic. En un workshop paral·lel, dedicat a les patologies i diagnòstics, es va parlar dels criteris a l’hora de triar un protocol vacunal i de l’impacte econòmic de les malalties en la producció porcina.Una de les grans novetats que presenta la vigent Edició del PorciFORUM està sent el showroom La Granja, un espai exclusiu en el qual els patrocinadors de l’esdeveniment podran exposar els seus productes ramaders.