La Càtedra AgroBank premia un projecte sobre la inactivació de l’Anisakis amb polsos elèctrics

La Càtedra AgroBank per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari de la Universitat de Lleida (UdL) ha premiat un projecte que pretén valorar si la tecnologia de Polsos Elèctrics d’Alt Voltatge (PEAV) permet la inactivació en flux continu del paràsit zoonòtico Anisakis per al processat de filets sencers de lluç o lluços sencers, o peixos més petits.

La investigació pretén analitzar si, mitjançant aquesta tecnologia, es pot oferir un producte de característiques sensorials similars a la fresc, però garantint la completa seguretat alimentària del peix, informa CaixaBank en un comunicat aquest divendres. "Mitjançant aquesta tècnica, no seria necessària una posterior congelació en cas de consumir el producte cru o amb un cuinat que no garanteixi la inactivació del paràsit, com obliga la legislació actual", afirmen.

Es tracta d’un projecte del Grup de Noves Tecnologies de Processat dels Aliments de la Universitat de Saragossa, dirigides pel catedràtic Ignacio Álvarez, i de l’Institut Agroalimentari d’Aragó, amb la col·laboració de l’empresa Scanfisk Seafood; s’emmarca en la VII convocatòria d’ajuts de la Càtedra AgroBank de la UdL per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari i compta amb una dotació de 15.000 euros.

Aquest any s’han presentat un total d’11 candidatures –davant les 7 de l’any anterior– a la convocatòria, procedents d’universitats i centres d’investigació d’Andalusia (4), Aragó (3), Catalunya (1), Comunitat de Madrid (1), Comunitat Valenciana (1) i Castella i Lleó (1).