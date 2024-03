El Segrià concentra a Catalunya una de cada quatre granges de vedells d'engreix

La comarca del Segrià és la líder indiscutible en el sector de l’engreix de vedells, al concentrar més del 28% de totes les explotacions que hi ha a Catalunya. Significa que més d’una de cada quatre granges es troben en aquest territori, liderat per Alcarràs. Així queda de manifest en l’últim estudi en profunditat sobre el boví que acaba de fer públic la conselleria d’Acció Climàtica. En concret, Catalunya compta amb 1.928 granges, de les quals 1.261 estan a la demarcació de Lleida. Per comarques, la líder destacada és el Segrià (586), seguida de la Noguera (225), l’Urgell (109) i les Garrigues (100). Per sota del centenar d’explotacions es col·loquen la Segarra (85), el Pla d’Urgell (56), el Solsonès (42), l’Alt Urgell (26), el Pallars Jussà (23), la Cerdanya (8) i l’Alta Ribagorça (3). Fora de les comarques lleidatanes només el Bages i Osona superen el centenar d’explotacions.

Si l’anàlisi es fa per nombre d’animals, la potència de Lleida com a granja d’engreix de vedells a Catalunya és també superior al 65%. D’acord amb l’informe de la Generalitat, elaborat amb dades de desembre del 2023, la demarcació compta amb 231.774 dels 354.572 caps que hi ha a tot Catalunya.

Tanmateix, no passa el mateix si l’anàlisi se centra en el cas de granges de vaques de cria, en què Barcelona se situa com la província líder amb 591, però seguida de prop per Lleida (566) i de Girona (565). En nombre d’animals, Barcelona és la que concentra la cabanya més gran (41.332), seguida per Girona (40.315) i Lleida (38.284). El cens de caps de bestiar demostra, per tant, que a la pràctica les tres demarcacions es troben pràcticament molt igualades pel seu potencial.

En aquest cas, la comarca líder és Osona, amb el 17,3% de les vaques, seguida del Ripollès (14,4%) i el Berguedà (11,8%). Al territori lleidatà les comarques amb més pes per nombre de granges són la Cerdanya (153), el Solsonès (112) i l’Alt Urgell (105). Tarragona, per la seua part, té poc més de quaranta granges de vaques de cria i tot just trenta-cinc d’engreix de vedells.

El consum d’aquesta carn a les llars ha caigut el 42% en 17 anys

El consum de carn bovina a les llars ha caigut un 42,1 per cent en els últims 17 anys, segons destaca l’informe d’Acció Climàtica. “El preu mitjà de la carn bovina en relació amb altres produccions ramaderes [porcí i avicultura], el canvi d’hàbits del consumidor, les notícies falses o mal interpretades i la falta d’informació contrastada per part del consumidor, semblen ser les causes principals”, apunta l’estudi. A tot això, cal sumar l’impacte de la covid-19, que va afectar molt especialment el consum fora de les llars. El consum total de carn bovina a les llars a Catalunya el 2022 va ser de 4,25 kg/habitant, xifra que és un 14,9 per cent inferior a la de l’any anterior. Així, la carn de vedella és, amb diferència, la més demanada, representant el 84,5 per cent del total. Amb les dades de l’any 2023 encara provisionals, fins al novembre, la tendència sembla que de nou va lleugerament a la baixa.