Adeu a les calderes de gas el 2040

El Parlament Europeu va aprovar aquest dimarts per 370 vots a favor, 199 en contra i 46 abstencions la normativa que exigirà que tots els nous edificis que es construeixin a la Unió Europea a partir del 2030 siguin de zero emissions, obligació que s’avança al 2028 per als immobles públics.

La reglamentació haurà encara de ser adoptada pel Consell de la UE per adquirir caràcter oficial. La revisió de la directiva fa una crida també a eliminar els sistemes de calefacció amb combustibles fòssils el 2040 i a deixar de subsidiar les calderes independents a base d’hidrocarburs des del 2025.

A més, preveu que els estats membre renovin almenys el 16% dels immobles no residencials amb pitjor rendiment energètic per al 2030 i el 26% per al 2035. Els edificis consumeixen el 40% de l’energia de la UE i són responsables del 35% de les emissions de CO2.