El Link Up Fest, conclave emprenedor a Lleida

Lleida necessita dotar-se d’un ecosistema d’emprenedors de la zona perquè el talent no es perdi i traslladi altres zones geogràfiques. Per això, naix la primera edició del Link Up Fest, “el major esdeveniment de trobada del talent emprenedor de la zona de Lleida, Osca i Est de l’Ebre, que se celebrarà els dies 10 i 11 d’abril a la Llotja”.

Així ho va explicar ahir Jordi Bernat, impulsor del projecte Link Up a les instal·lacions de LoCowork a la capital del Segrià.Bernat va explicar que les jornades del Link Up Fest, sota el patrocini de CaixaBank i altres empreses i institucions, comptaran amb taules de treball i de debat per crear vincles entre els emprenedors juntament amb start-ups i inversors de projectes. “En definitiva, un caldo de cultiu per crear projectes d’empresa a través de la col·laboració”, va dir.