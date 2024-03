Els concursos de persones físiques es van triplicar l'any passat a Lleida

Els concursos de creditors presentats davant dels òrgans judicials de la província de Lleida van créixer més d’un 73 per cent durant el 2023 respecte a l’any anterior, al sumar un total de 689, segons les dades publicades ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Del total, més de la meitat, 374, corresponen a persones físiques sense activitat empresarial, que van mostrar un increment interanual del 201,6%. Com ja va avançar SEGRE, el gruix d’aquests expedients corresponien a persones que buscaven acollir-se a la llei de segona oportunitat.

Segons va explicar el magistrat del Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida amb competència Mercantil, Eduardo Enrech, durant la XIV Jornada Concursal organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) celebrada a Lleida al febrer, en la majoria dels casos, aquests concursos corresponen a persones que s’han trobat amb la seua economia “reescalfada”, va dir. Es referia així a ciutadans que havien pogut embarcar-se en crèdits, en alguns casos ràpids, i que podien assumir fins que es van trobar amb un revés sobrevingut, com pot ser la pèrdua de la feina.Per la seua part, els concursos presentats per persones jurídiques es van duplicar durant el 2023 en comparació amb l’any anterior, al passar de 73 a 145. Els únics que es van reduir van ser els presentats per persones naturals empresaris, que es van reduir un 15 per cent, fins als 170.Catalunya va ser el territori a nivell estatal on més concursos es van presentar durant l’any passat, amb un total de 12.075.L’informe del CGPJ també destaca un lleuger augment de les demandes per acomiadament, que durant l’any passat van créixer prop d’un 11 per cent, fins a assolir les 791. Així mateix, assenyala que durant l’últim any s’ha registrat un increment del nombre de llançaments sobre immobles practicats, que es va situar en els 522, la qual cosa implica un 3,8% més respecte a l’any anterior. De fet, Lleida és l’única demarcació a nivell estatal que ha registrat un increment dels desnonaments, la major part per impagament del lloguer.