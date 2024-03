Lleida, epicentre de l’Alimentaria 2024 amb el Grup Vall Companys

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida i les comarques de Ponent són el pol alimentari més important de Catalunya, Espanya i el Sud d’Europa. La seva producció càrnica i de fruita són la punta de llança d’un sector que amb silenci treballa sense pressa però sense parar. Alimentària 2024 –el saló Internacional que se celebra a Barcelona i que rep compradors d’arreu del món– ha vist com Lleida hi tenia un rol de lideratge i de protagonisme destacat.

El Grup Vall Companys ha liderat el pavelló més potent “Intercarn” dedicat a la proteïna tradicional, acompanyat d’altres empreses de Ponent com BonÀrea o Argal, entre d’altres. Vall Companys es va presentar a aquesta edició amb una important agenda d’activitats divulgatives i comercials entre la que destacava una conferència sobre tendències càrniques en restauració i un posterior showcooking amb productes càrnics de proximitat amb el xef d’estrella Michelin Joel Castanyé de la Boscana.

El showcooking liderat pel xef Joel Castanyé i la responsable comercial del grup Elma Fernández portava per títol “La Lleida més gastronòmica amb La Boscana”. Es van oferir plats d’alta cuina com el brioix de vaca madurada, crema de pollastre ecològic o cassola der porc ibèric amb poma. Tota la carn, de producció pròpia de Vall Companys. Els assistents: influencers gastronòmics i estudiants de cuina de diferents centres de Catalunya i d’arreu de l’Estat.

Sostenibilitat en l’ADN càrnic

L’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, liderat per l’alguairenc Josep Usall, va organitzar una taula rodona sobre la sostenibilitat en el sector càrnic amb el títol “Red to green meat: el valor de la sostenibilitat”. L’objectiu era que diferents actors posessin de relleu la sostenibilitat i l’economia circular del sector: tant evident, però a la vegada tant entredita per alguns.

En aquesta taula rodona hi va participar el director general de la divisió de porcí, Albert Morera. Morera va assenyalar que “el Grup Vall Companys es troba molt a prop de d’aconseguir el 100% de la circularitat amb els seus subproductes”. Morera, ferm defensor de l’activitat ramadera-càrnica, va indicar que “ja no podem parlar dels subproductes com residus, sinó d’oportunitats de revalorització”. En aquest sentit, el Grup Vall Companys porta uns anys apostant per una estratègia d’economia circular potent: amb subproductes com el plasma, les mucoses o en un futur altres verticals com el biogàs.

Concretament, Vall Companys junt amb l’empresa belga VEOS aprofita el plasma -que anys enrere era un residu- per assecar-lo i fer-ne un producte altament proteic per enriquir pinsos per a tot tipus d’animals. També s’aprofiten les mucoses intestinals com a producte per a fer heparina per a la indústria farmacèutica. El proper pas serà aprofitar el màxim de subproducte per poder fer biogàs. L’economia circular s’ha convertit en un vertical d’operacions clau per al grup, aportant-li més eficiència i més productivitat; a la vegada que el fa progressar cap als seus objectius de sostenibilitat marcats en el programa PENTA.

També cal destacar que l’spin-off de proteïna alternativa, Zyrcular Foods, va tenir stand propi i va liderar el seu segment de mercat a la fira. El directiu Santi Aliaga i el xef comercial Jordi Moré van participar en activitats divulgatives i showcookings. La proposta de valor de Zyrcular Foods sempre ha estat complementar la producció i el consum de proteïnes sense ser excloent. Avui les hamburgueses Amara de Zyrcular Foods es poden comprar als supermercats Plus Fresc i a El Corte Inglés.

Propers passos: la Càtedra de la UdL

Properament, el 19 d’abril se celebrarà la primera entrega de premis de la Càtedra d’Alimentació Sostenible Grup Vall Companys – Universitat de Lleida. L’entrega serà per als alumnes finalistes dels Treballs de Final de Grau. La jornada serà inaugurada conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les Nacions Unides i la World Trade Organization a Ginebra, Javier Sierra Andrés, qui dirigirà la conferència magistral “Sistemes alimentaris sostenibles: reptes, ciència i narratives”.

També formaran part de l’acte el catedràtic d’Agronomia Carlos Cantero, la catedràtica de Producció Animal Romi Pena i Subirà i, finalment, el catedràtic de Tecnologia d’Aliments Robert Silva. Els doctors seran els protagonistes de la taula rodona “La sostenibilitat a la producció alimentària”

