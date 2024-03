Els joves lleidatans menors de 25 anys tenen salaris inferiors a les pensions dels jubilats

Els baixos salaris dels joves són un dels grans problemes als quals s’enfronta el col·lectiu a l’hora, per exemple, d’afrontar la seua emancipació i explica que cada vegada retardin més el moment d’abandonar el domicili familiar. Els joves lleidatans de fins a 25 anys cobren salaris clarament per sota dels ingressos mitjans d’un pensionista a la demarcació, segons posen de manifest les últimes dades oficials de l’Agència Tributària, que analitzen l’any 2022. Un pensionista ingressa de mitjana 16.405 euros, mentre que un jove que té entre 18 i 25 anys, amb prou feines pot comptar amb un salari de 9.200 euros de mitjana. En catorze pagues estem parlant que un avi cobra 1.171 euros, mentre que un menor de 25 anys es queda amb només 657 euros, una quantitat que fa pràcticament impossible poder afrontar un lloguer i fins i tot el d’una habitació en un pis compartit. Per sexes es manté la bretxa de gènere tant entre els salaris com a les pensions. Les més joves cobren de mitjana sous anuals de 8.281 euros, mentre que ells arriben a 9.956 euros. És una diferència de 1.675 euros, gairebé 120 per nòmina.

Entre els que cobren una pensió es reprodueix la diferència entre lleidatans i lleidatanes. Elles perceben de mitjana 14.494 euros, 3.897 menys que els ingressos dels pensionistes, que se situen en una mitjana de 18.391. En aquest cas, cal tenir en compte dos realitats. D’una banda, la bretxa salarial de les treballadores es replica en el moment en què es converteixen en pensionistes, perquè la prestació es calcula a partir del salari. De l’altra, un percentatge important de dones cobren la viudetat, inferior de la jubilació del seu cònjuge.

Els ingressos de la gent gran creixen dinou punts més que els sous

Les pensions s’han revaloritzat a Lleida 19 punts més que els sous en l’última dècada. En concret, els ingressos de la gent gran han passat d’11.358 a 16.405 entre 2012 i 2022, segons recullen les dades oficials de l’Agència Tributària. Suposa un increment de 5.047 euros, que representa un 44,43 per cent. Per la seua banda, els ingressos salarials mitjans s’han incrementat en aquella dècada en 4.334, un 25,15%. En concret, han passat de 17.231 euros a 21.565.Per sexes, les lleidatanes han millorat el seu sou anual de 15.384 a 19.917, la qual cosa indica un increment del 29,4%. Els homes, per la seua part, han tingut un increment d’un 22,38%. En números absoluts, elles també surten guanyant, encara que per molt poc. El seu augment és de 4.533 euros, i el dels lleidatans, de 4.194.