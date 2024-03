La inversió dels lleidatans en dipòsits a termini es dispara

L’increment del cost de la vida durant l’any passat va obligar els lleidatans a tirar d’estalvis per fer front a les despeses diàries i, encara que en l’últim trimestre l’estabilització de preus i el bon dinamisme de l’ocupació van ajudar a frenar aquesta tendència, les llars i empreses de la demarcació van acabar el 2023 amb 73 milions menys en dipòsits bancaris que com el van començar.

Així es desprèn en l’últim balanç sobre dipòsits i crèdits publicat pel Banc d’Espanya, que situa en 10.931 milions d’euros els estalvis de què disposaven els lleidatans al tancament del desembre passat. Encara que això representa un descens respecte als 11.004 milions dels quals disposaven a l’inici de l’any, representa un increment de 348 milions d’euros si es compara amb els 10.583 milions amb què comptaven a finals del tercer trimestre de l’any.

L’augment de la inversió en dipòsits a termini fa caure l’estalvi en els a vista en 900 milions d’euros

A banda d’utilitzar part dels estalvis per fer front a les despeses del dia a dia o a l’amortització de crèdits, els lleidatans també van optar l’any passat per dirigir els estalvis cap a alternatives d’inversió, buscant una retribució que compensi, almenys en part, la urpada de l’elevada inflació. La situació de tipus elevats ha provocat un augment –encara que moderat– de les remuneracions que els bancs ofereixen pels dipòsits a termini, és a dir, aquells en els quals el client es compromet amb el banc a mantenir els diners sense moure’ls per aconseguir una millora de la rendibilitat. L’import que llars i empreses lleidatanes tenen dipositades en aquest tipus de productes s’ha duplicat l’últim any. En concret, la quantitat de diners invertits en aquest tipus de consignes ha passat dels 847 milions d’euros als 1.675 milions els últims dotze mesos. Al contrari, els disponibles en els comptes a la vista, de màxima liquiditat, dels quals es pot disposar en qualsevol moment, però que no ofereixen cap tipus de compensació a canvi, s’han reduït en 900 milions d’euros, al passar dels 10.156 milions a finals del 2022 als 9.256 milions dels quals disposaven a inicis del 2024.