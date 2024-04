El govern espanyol eleva la penalització a contractes temporals de menys de 30 dies

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha elevat de 29,74 a 31,22 euros la cotització addicional que han de pagar els empresaris a l’acabament dels contractes temporals de menys de 30 dies com a conseqüència de l’augment de les bases mínimes de cotització en un 5% per a aquest any. Aquesta penalització, que tindrà efectes des de l’1 de gener i que es va establir en la reforma laboral per combatre la temporalitat i la rotació laboral, es calcula en funció de la base mínima de cotització diària del grup 8 (oficials de primera i segona), que igual com la resta de bases mínimes s’ha incrementat un 5% per a 2024, d’acord amb l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) en la mateixa quantia.

Així ho reflecteix l’ordre de bases de cotització per a aquest any publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de dijous passat, en l’arrencada de la Setmana Santa.

Mitjançant aquesta ordre es modifica la dictada el passat 29 de gener, ja que per llavors encara no s’havia aprovat la pujada del SMI. Aquesta, que va ser del 5%, va obtenir llum verda a començaments de febrer, encara que amb efectes des de l’1 de gener d’aquest any.

A través de l’ordre publicada en el BOE s’adapten ja les bases mínimes a la pujada experimentada pel SMI, així com la penalització per contractes de molt curta durada. Aquesta sobrecotización empresarial per la realització de contractes de molt curta durada no s’aplica als contractes celebrats amb treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors del camp o de la llar, ni tampoc als contractes per substitució, als contractes per a la formació i l’aprenentatge ni als contractes per a la formació en alternança.

Inclosa en la reforma laboral de 2021, aquesta penalització va ser concebuda com una manera de desincentivar les empreses a fer contractes molt curts, de dies o de tot just quatre setmanes. L’ordre de bases de cotització per a 2024 situa la base màxima per a qualsevol categoria professional i grup de cotització en 4.729,50 de mensuals o 205,24 euros diaris, un 5% més que el 2023, el mateix que pugen les bases mínimes, un altre 5%, d’acord amb l’alça del SMI.