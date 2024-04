Catalunya allunya la possibilitat de portar vaixells d’aigua gràcies a les últimes pluges

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les últimes pluges, l’estalvi i l’increment de la dessalinització i regeneració d’aigua permeten que Catalunya no hagi d’ampliar restriccions de cara a l’estiu, ni tampoc reduir les vigents de la fase d’emergència, per la qual cosa de moment es descarten els vaixells d’aigua al juny. Així ho han explicat aquest dijous la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el secretari del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, Josep Vidal, en la roda de premsa posterior a la reunió quinzenal de la Comissió Interdepartamental de Sequera.

Plaja ha destacat que, gràcies a les pluges del mes de març, a l’"esforç col·lectiu" que ha reduït un 10 % el consum d’aigua, i a les accions de la Generalitat per incrementar l’aigua dessalada i regenerada, la situació és "destacablement millor", el que permet que aquest estiu "no hi hagi més restriccions, però tampoc menys".

Actualment, les reserves de les conques internes estan al 17,14 % i en concret el sistema Ter Llobregat, que proveeix a l’àrea metropolitana de Barcelona i part de Girona, gairebé al 18 % (17,81 %) de la seua capacitat. Les unitats de les conques internes -destinades principalment a les províncies de Girona i Barcelona- estan en la fase I de l’emergència per sequera i la previsió és seguir en aquest mateix estadi i en les mateixes restriccions durant l’estiu, sense passar a la fase prèvia (la preemergència o excepcionalitat) ni a la posterior (fase II d’emergència).

Per a aquesta segona fase d’emergència la Generalitat tenia previst, en coordinació amb el Govern, contractar vaixells d’aigua des de la dessalinitzadora de Sagunto (València) fins el Port de Barcelona, una operació que es projectava per al mes de juny, però el panorama ha canviat. "No està previst que sigui necessari per als propers mesos ni el juny o el juliol", ha apuntat Plaja, que en tot cas ha puntualitzat que els vaixells no queden descartats com una opció per després de l’estiu si la situació empitjora. Encara que ha canviat "la tendència decreixent" de les reserves dels pantans, que al març han crescut gairebé 3 punts percentuals, Plaja ha advertit que la sequera "segueix sent extrema" per la qual cosa no es preveu que es flexibilitzin restriccions de forma immediata.

Quant al percentatge de reserves a partir del qual podria sortir de l’emergència (a la qual es va entrar amb el 16 %), Josep Vidal ha subscrit que seria "lògic" esperar que arribessin al 27 %, com va plantejar ahir el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. En tot cas, ha puntualitzat que es valoraran altres elements més enllà del percentatge, com podria ser el moment de l’any i si queden per davant mesos tradicionalment plujosos o no.

En tot cas, "el que no farem és sortir de la fase d’emergència per tornar a entrar al cap d’un mes", ha afegit.