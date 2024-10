Un mort i un ferit greu en un xoc a l'N-240

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un mort i un ferit greu és el tràgic balanç d’una col·lisió frontal entre una furgoneta petita i un turisme que es va registrar a primera hora del matí d’ahir a la carretera N-240 a la sortida de Lleida en direcció a Alpicat. El mort és M.C.T, un veí de Vensilló, municipi de la Llitera, de 70 anys, segons va informar el Servei Català de Trànsit.

El sinistre es va registrar a les 6.06 hores a l’altura del quilòmetre 98 a prop de les Basses quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre una furgoneta i un turisme. A conseqüència de l’impacte, va morir el conductor i únic ocupant de la furgoneta. Respecte al conductor del turisme, va resultar ferit de caràcter greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova.

L’accident va obligar a tallar la carretera en tots dos sentits de la circulació fins a les 8.25 hores i a desviar el trànsit. En el dispositiu van participar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del SEM.

El d’ahir és el sisè accident mortal de trànsit que es registra aquest any al municipi de Lleida. A més, és el segon en aquest tram després del que hi va haver el 30 de juliol passat quan la conductora d’un turisme va envestir una motocicleta.

La persona que anava de passatgera a la moto –d’uns 25 anys i de la capital del Segrià– va morir al lloc mentre que el motorista, de 31 anys, va resultar ferit de caràcter greu. Els Mossos d’Esquadra van arrestar la conductora, que va marcar una taxa de 0,74 mg/l –el triple del màxim legal permès– en el test d’alcoholèmia que li van practicar després del sinistre.

A nivell de la demarcació, un total de 24 persones han perdut la vida enguany en sinistres viaris, una més que en el mateix període de l’any anterior. Diumenge passat va morir un motorista de 59 anys de Montblanc a l’impactar amb la moto contra un senglar a la C-233 a l’Albagés.

D’altra banda, dos persones van resultar ferides ahir a la tarda en una col·lisió al carrer Ramón y Cajal de Lleida. Va passar a les 17.19 hores. També hi va haver dos persones d’edat avançada evacuades a l’Arnau després de xocar amb el cotxe contra un senglar a la C-12 a Maials a les 19.06 hores.