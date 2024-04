Mercadona busca 50 treballadors a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mercadona preveu 50 persones a les comarques de Lleida per fer front a la campanya d’estiu, que comença al maig i acabarà al setembre. Segons un comunicat d’aquest dijous de l’empresa, l’objectiu és reforçar la plantilla en una època en què coincideix l’arribada de turistes amb les vacances de la resta del personal.

Les ofertes de treball ja estan disponibles en la pàgina web de Mercadona, i es necessiten treballadors per cobrir vacants als supermercats i als blocs logístics per la preparació i el repartiment de comandes. La retribució inicial és de 1.553 euros bruts al mes i no es requereix experiència prèvia, ja que els nous empleats rebran una formació específica adaptada al seu lloc. La companyia assegura que la seua plantilla es caracteritza "per treballar en equip, amb vocació de servei al client i capacitat de millora constant."