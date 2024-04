Mercadona preveu contractar cinquanta persones a Lleida

Les ofertes són tant per a supermercat com per a logística. - MERCADONA

Mercadona té previst contractar 50 persones a les comarques lleidatanes per a la campanya d’estiu, que s’inicia al maig i acabarà el mes de setembre. L’objectiu és reforçar la plantilla per “garantir l’excel·lència del servei a les botigues en una època que coincideix amb l’arribada de turistes i les vacances de la resta del personal”, afirma.

Les ofertes de treball que ofereix ja estan disponibles al seu lloc web (info.mercadona.es) per cobrir llocs tant en els supermercats com en els blocs logístics, per a la preparació i el repartiment de comandes. En les ofertes es descriuen les condicions de l’ocupació, com una retribució inicial de 1.553 euros bruts al mes o que no es requereix experiència prèvia, ja que l’empresa especifica que les persones que s’incorporen a la plantilla reben formació adaptada a cada lloc.

La cadena compta actualment amb 13 supermercats a les comarques lleidatanes, 6 dels quals a la ciutat de Lleida i la resta en les poblacions de Balaguer, Cervera, Tàrrega, Mollerussa, Solsona, la Seu d’Urgell i Vielha. A la capital del Segrià, a més, com ja va informar SEGRE, està fent des del mes de febrer passat obres per convertir els antics tallers de Carrosseries Consa, entre el carrer Santa Cecília i l’avinguda Alacant de Cappont, en el seu nou establiment a la ciutat, que obrirà a finals d’any.El 2023, la cadena que lidera l’empresari valencià Juan Roig va trencar la barrera dels 1.009 milions d’euros de benefici, un 37,25% més que en l’exercici anterior. Mercadona va incrementar les vendes l’any passat un 15 per cent, fins als 35.527 milions d’euros. Pel que fa a la plantilla, compta a tot Espanya amb uns 5.300 empleats, set-cents dels quals estan empleats a la demarcació, segons les últimes dades disponibles, després que durant l’any passat creés 1.800 nous llocs de treball en total.