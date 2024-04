Les pensions mitjanes no arriben ni a mil euros a la meitat de municipis

Dos jubilats passegen per un parc. - EUROPA PRESS

La pensió mitjana a la província de Lleida es va situar en 1.134,65 euros el mes de gener, però amb grans diferències en el mapa de la demarcació. De fet, pràcticament la meitat dels municipis, 115 dels 231 que té la província, no arriba ni a una mitjana de mil euros mensuals. Així ho posa de manifest la informació oficial de la Seguretat Social.

Per posar els exemples més extrems del mapa de les prestacions, els veïns del municipi de Cabó, a l’Alt Urgell, amb prou feines se situen en una mitjana de 674 euros mensuals, mentre que a l’aranès d’Arres s’arriba la quantitat més gran, amb 1.375,63 euros. En tots dos casos estem parlant de poblacions petites, en les quals amb prou feines hi ha trenta pensionistes, en el cas de la comarca pirinenca, i de nou a la Val.

Totes les capitals de comarca superen de llarg els mil euros de mitjana, amb Lleida al capdavant

A l’hora d’explicar les diferències en el cobrament de les pensions cal tenir en compte diferents factors. El fonamental és els ingressos o salaris cobrats al llarg de la vida laboral, que estan al seu torn lligats a l’activitat. A les comarques lleidatanes, en especial en les poblacions més rurals, domina el sector agrari, que compta també amb unes de les pensions més baixes. Al contrari, altres activitats, com poden ser les industrials, generen salaris més alts i també les prestacions que es percebran en el moment de la jubilació o de generar un subsidi de viudetat. Per això Guissona (1.304,26 euros), per exemple, se situa entre els municipis amb els retirs més elevats. L’efecte capitalitat serveix a la ciutat de Lleida perquè els seus pensionistes se situïn a la banda alta, amb una mitjana de 1.276,33 euros. Totes les capçaleres de comarca superen de llarg les prestacions mileuristes: Balaguer (1.109,77), les Borges Blanques (1.122,98) Cervera (1.101,87), Mollerussa (1.197,18), el Pont de Suert (1.195,73), la Seu d’Urgell (1.085,74), Solsona (1.129,59), Sort (1.017,56), Tàrrega (1.169,20), Tremp (1.146,05) i Vielha e Mijaran (1.246,47), a més del cas citat de la ciutat de Lleida.

La Seguretat Social va abonar el mes de gener un total de 100.856 pensions contributives a la província. Una de cada tres, fins a les 30.742, es concentren a la capital del Segrià. Amb una mitjana de 1.134,65 euros a la província, el desemborsament total va ser de 114,436 milions d’euros.