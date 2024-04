El consum privat serà el principal impulsor del creixement econòmic enguany, segons CaixaBank

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª González, ha participat aquest dimecres amb una ponència al Cafè Cambra que organitza la Cambra de Comerç de Lleida, sota el títol ‘Entorn econòmic, mercats i sector bancari’. La jornada, celebrada a la sala d’actes de l’entitat cameral, ha comptat amb la participació d’un centenar d’empresaris de diversos sectors.

L’obertura de la jornada ha estat a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, i seguidament, Josep Mª González ha començat la seva ponència destacant com la pandèmia, els conflictes bèl·lics i la crisi energètica han tingut un enorme impacte en els redissenys de les cadenes de subministraments al món, i com també s’estan produint canvis en les polítiques d’Estat de molts països, cap al proteccionisme, i un creixent intervencionisme en les economies. González, ha posat èmfasi en que a més, hem de tenir present que 2024 és un any d’eleccions en el què el 50% de la població mundial està convocada a les urnes, alguna d’aquestes, com les europees al juny o les dels Estats Units al novembre, tindran gran influència en aquestes tendències.

González ha continuat amb una anàlisi de la situació econòmica del país, on ha destacat que “la revisió del PIB del 2024 a l’alça, segons fonts de CaixaBank Reserch, però aquest PIB es desaccelera versus el 2023, no obstant això, l’any anirà de menys a més. I per components, el consum privat serà el principal tractor del creixement del 2024, i la taxa d’atur seguirà reduint-se però a menor velocitat. En quan a riscos, els principals són geopolítics, per un augment de la incertes política interna, i no obstant això, també hi ha riscos alcistes, com un major avanç del consum privat”.

González ha tancat destacant la vinculació i el compromís de CaixaBank amb Lleida, on ha destacat que “som l’única entitat bancària en 56 municipis de les Terres de Ponent fomentant així la inclusió financera”. I que “des de la nostra divisió AgroBank impulsem el sector agroalimentari de Lleida amb més de 1.100 milions en finançament l’any 2023, un 15,6% més, i es que l’entitat compta amb 70 oficines especialitzades i més de 150 gestors AgroBank a les comarques de Ponent”.