Els estats de la UE adopten la directiva que reclama eliminar les calderes de gas de cara al 2040

El Consell de la Unió Europea -que representa els 27 estats- ha adoptat aquest divendres la directiva sobre eficiència energètica dels edificis que, entre altres mesures, reclama l'eliminació de les calderes que funcionen amb gas i altres combustibles fòssils de cara al 2040. Segons el text, a partir del 2025 es prohibirà subvencionar aquestes calderes i només s'acceptaran incentius financers per a sistemes híbrids de calefacció que utilitzin una quota "significativa" de renovables, com per exemple els que combinin calderes amb bombes de calor o instal·lacions solars tèrmiques. La mesura forma part de la directiva que pretén aconseguir que el parc d'edificis de la Unió sigui de zero emissions l'any 2050.

En el seu objectiu final, la llei vol contribuir de forma significativa a l'assoliment dels objectius climàtics de la Unió, ja que, segons dades de la Comissió Europea, els edificis són els responsables del 36% de les emissions contaminants.

Més enllà dels efectes en els sistemes de calefacció, el document proposa una forta aposta per a la renovació d'edificis, un dels pilars de la normativa. Sota les noves normes, tots els edificis de nova construcció a partir del 2030 hauran de ser de zero emissions.

Pel que fa als edificis residencials existents, els països hauran d'adoptar mesures que garanteixin una reducció del consum d'energia primària d'almenys un 16% per al 2030 i mínim del 20% per al 2035.

Al mateix temps, els estats estaran obligats a la renovació del 16% dels edificis no residencials menys eficients per al 2030. De cara al 2033, la quota de renovació ha d'enlairar-se fins al 26%, és a dir, que s'hauran de dur a terme canvis en un de cada quatre edificis.

En paral·lel, en els edificis públics i no residencials, es preveu la instal·lació progressiva de plaques solars si és "tècnicament i econòmicament adequat". Pels que siguin residencials de nova construcció, la instal·lació de plaques solars serà obligatòria a partir del 2030.

Els únics edificis exempts d'aquestes normes seran els agrícoles i els que formen part del patrimoni cultural i històric. A més, "els països de la UE podran decidir no aplicar els requisits a edificis protegits pel seu valor arquitectònic o històric especial, a les construccions provisionals i als edificis utilitzats com a llocs de culta i per a activitats religioses", apunta el document.

Després l'Eurocambra donés el vistiplau definitiu al text el març passat, la decisió d'aquest divendres per part del Consell posa en marxa el comptador per a l'aplicació efectiva de la llei. Un cop es publiqui al Diari Oficial de la UE, els estats disposaran de dos anys per transposar-la en llei nacional.