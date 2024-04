Puja un 47% en quatre anys la cistella bàsica de la compra

La cistella bàsica de la compra, formada per oli, arròs, cafè, detergent i galetes, entre altres productes, s’ha encarit un 47% en els últims quatre anys, segons l’informe Construint la cistella de la compra presentat ahir per Kantar Worldpanel.

L’estudi ha revelat com han canviat les circumstàncies i s’han modificat els hàbits, donant lloc a un consumidor que acudeix menys vegades a la compra –gairebé tres vegades a la setmana de mitjana–, que orienta la compra cap al canal dinàmic (hipermercats o supermercats) en detriment del canal tradicional (fruiteria o xarcuteria).Així, Kantar considera que el consumidor tria el canal dinàmic perquè li dona la possibilitat d’accedir a més referències per omplir la cistella de la compra i acudir menys vegades als establiments. En concret, les llars concentren el 75% de la compra en tres ensenyes, més de la meitat només en la primera.

Les targetes de fidelitat són presents en un 20% de les compres en súpers i hipermercats

La firma revela que davant de la inflació registrada el 2023, que va afectar els segments de l’alimentació (11,9%) i les begudes (8,9%), “el consumidor s’ha intentat protegir amb la marca del distribuïdor, impulsada també pels mateixos retailers”. “Ja suposa la meitat de la despesa de la cistella de la compra dels espanyols, amb Lidl, Mercadona i Dia, en aquest ordre, convertits en els seus principals estendards, principalment en drogueria, on assoleix el 58% i en alimentació, amb el 54%”, revela Kantar. Tanmateix, només el 10% de les cistelles són exclusives de marca del distribuïdor, seguida per un 30% de les de marca de fabricant, ja que les primeres estan en tendència ascendent, les segones descendeixen, però la majoria (60%) combinen les dos i determinen cistelles variades on “no tot és preu”. D’aquesta manera, el format, l’envàs o l’ús que es doni a aquest producte continuen pesant “enormement” en la compra ja que, tal com revela Kantar, és on els consumidors prenen el 70 per cent de les decisions.